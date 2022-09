Elezioni, Confartigianato incontra i candidati. Buonguerrieri (Fdi): "Occorre una rivoluzione nel rapporto tra Stato e imprese"

Confartigianato di Forlì ha iniziato il confronto coi candidati alle prossime elezioni politiche del 25 settembre. Il primo appuntamento è stato realizzato con Alice Buonguerrieri candidata alla Camera dei Deputati per Fratelli d'Italia. Introdotto dal presidente di Confartigianato Luca Morigi e dal segretario Mauro Collina, l'incontro è stata l'occasione per presentare alla candidata le dieci proposte per creare un ambiente favorevole alle micro e piccole imprese, manifesto redatto proprio per sostenere il nostro sistema imprenditoriale, caratterizzato prevalentemente da imprese artigiane, professionisti e piccole realtà produttive.

Tra i temi, "la necessità di snellire la burocrazia, ormai elefantiaca, che soffoca le imprese, imponendo all'imprenditore anche l'onere di dimostrare la propria innocenza in caso di contenzioso col fisco o con la pubblica amministrazione". Una anomalia rilevata anche dalla candidata che ha evidenziato "come, negli ultimi 11 anni, le micro e piccole imprese, custodi del vero made in Italy, siano state particolarmente tartassate".

Per Buonguerrieri "occorre una rivoluzione nel rapporto tra stato e imprese, con regole chiare, che siano di facile applicazione senza lasciare margini di interpretazione a chi è chiamato a verificarle. Taglio del cuneo fiscale, lotta al lavoro nero e sommerso e contrasto dell'evasione dei grandi gruppi, sono alcuni dei punti di contatto tra le richieste dell'associazione e il programma dello schieramento politico della candidata".

Tra i punti sollevati dagli imprenditori del consiglio dell'associazione, presenti al confronto, l'emergenza bollette energetiche; per Buonguerrieri "la prima soluzione è riparametrare il prezzo non più sul gas, ma su tutte le fonti energetiche, poi inserire un tetto al prezzo del gas, ritornando al contempo a fonti alternative, dall'estrazione di gas in Adriatico, al nucleare".