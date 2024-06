Elezioni: Confartigianato incontra il sindaco di Predappio e ricandidato, Roberto Canali

Il presidente di Confartigianato di Forlì Luca Morigi, accompagnato dal segretario Mauro Collina e da alcuni imprenditori associati della vallata del Montone Rabbi, ha accettato l’invito dell’attuale sindaco Roberto Canali, candidato in lizza per il prossimo mandato, a un incontro sulle priorità dell’area. Tra i temi sollevati dagli imprenditori Leonardo Fabbrica, Fabio Fabbri e Mirko Fornasari la necessità di un collegamento viario maggiormente efficiente. Per chi vive e lavora nel comprensorio, uno dei limiti che sconta il comune è proprio la lontananza dalla via Emilia e l’inadeguatezza della strada provinciale, sottodimensionata per le attuali esigenze di traffico. È stato poi sollevato il nodo dei fabbisogni abitativi, un disincentivo anche nella ricerca di manodopera: chi sceglie di lavorare a Predappio spesso non ha l’opportunità di trasferirsi nel comune, mentre è fondamentale ricostruire il legame fra i cittadini e il territorio. Il rischio di spopolamento, anche se attualmente scongiurato, è concreto, la lenta emorragia che riguarda soprattutto i più giovani che scelgono di lavorare e vivere in zone meglio servite deve essere fermata, rinsaldando il senso di appartenenza alla comunità. Le imprese che mantengono la sede produttiva a Predappio, nonostante la criticità, sono consapevoli del ruolo, anche sociale che svolgono, garantendo occupazione e ricadute positive sul territorio. È fondamentale che non venga meno l’artigianato di servizio, i cittadini devono poter trovare in loco i servizi necessari per la propria quotidianità. Gli imprenditori hanno poi ringraziato il sindaco Canali per quanto fatto in questo mandato, rilevando lo spirito di servizio e l’attenzione alla comunità, lontano da logiche partitiche, dimostrando l’attaccamento al territorio e al suo benessere.