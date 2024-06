Elezioni, Conficconi (Pd): "L'impegno politico non può manifestarsi solo in prossimità del voto"

"Sono una candidata poco social che tende a lavorare senza la fotocamera dello smartphone accesa e proprio perchè sono abituata a dare molta rilevanza al peso delle parole, questo mercato di promesse politiche a schiocco di dita mi lascia molto perplessa, soprattutto se, a riflettori spenti, ben lontani da campagne elettorali o altri treni simili, poche di queste personalità si sono effettivamente fatte vedere sul territorio che tanto dicono di amare e per il quale vantano miracolose gesta.

Sono figlia della campagna forlivese, conosco cosa significa viverla anche a discapito dell'isolamento istituzionale, dell'inadeguatezza dei servizi e della scarsa importanza che le si è sempre associata. Non sono certo fra coloro che ritiene che gli "altri" politicamente opposti al mio mondo valoriale abbiano agito sempre male, non mi appartiene questo modo di pensare, ma non posso tacere quando a filo di voto si vedono emergere dichiarazioni su imprese eroiche di ripristino di polisportivi, di manutenzione del verde e di cura del degrado. L'impegno politico non può manifestarsi solo in prossimità del voto, le periferie in questi giorni in particolare vengono citate sempre per mostrare come siano deficitarie di ogni attenzione pubblica, ma caspita, in questi cinque anni dov'era l'amministrazione?

Siamo stati travolti da ondate di furti, le strade sono manutenute in modo indegno, non vi è investimento sulla sicurezza stradale, il verde pubblico viene gestito a singhiozzo e in modo alquanto discutibile, il commercio di vicinato sta sparendo a favore delle mega costruzioni che sorgono ovunque, il trasporto pubblico è mal distribuito oltre che ulteriormente inadatto alle esigenze lavorative di coloro che animano le aziende locali e infine non vi è una delocalizzazione dei servizi in grado di avvicinarsi ai cittadini più bisognosi e maggiormente anziani rischiando di creare, nel non troppo lontano futuro, sacche di isolamento sociale. Voglio sforzarmi di credere non esistano cittadini di serie B, ma non sono altrettanto certa di poter affermare lo stesso per chi ha amministrato la nostra città, le stesse persone che con il vantaggio di un portafoglio di denaro pubblico promettono cose, ora, che in cinque anni non hanno minimamente pensato di avviare".

Sara Conficconi, candidata Pd