Elezioni, Confindustria a confronto con Zattini e Rinaldini: "Si rafforzino i rapporti tra Forlì e Cesena"

La delegazione di Forlì-Cesena di Confindustria Romagna, guidata dal vicepresidente dell’associazione Giovanni Giannini, ha incontrato i principali candidati a sindaco dei due co-capoluoghi di provincia. Si sono confrontati con gli imprenditori del territorio Gian Luca Zattini e Graziano Rinaldini. Molti i temi affrontati, a partire dal documento di priorità individuate dall’associazione, sia in ambito locale sia in ottica di area metropolitana romagnola: a partire dall’emergenza abitativa e dalla necessità di un piano strategico per la casa, esigenza molto sentita su entrambi i Comuni, alla tutela e alla manutenzione idrogeologica del territorio fino al tema delle infrastrutture ferroviarie, stradali e anche digitali. “Abbiamo ascoltato con attenzione e interesse le proposte e le prospettive di ognuno - afferma Giannini - qualunque sarà l’esito delle urne, l’auspicio è che i rapporti tra i due co-capoluoghi proseguano e si rafforzino, in una logica di collaborazione e coordinamento che abbracci tutto il territorio, a partire dalla collina”.

Le parole di Zattini

“Confindustria è sinonimo di eccellenze non a livello locale, ma europeo”, ha dichiarato Zattini, che ha poi affrontato le priorità individuate dall’associazione, a partire dalle grandi sfide del riordino istituzionale. “A livello locale, dobbiamo prendere atto che l’Unione dei Comuni della Romagna forlivese non ha prodotto i risultati attesi. Ci attendavamo capacità assunzionale e maggiori finanziamenti. Non sono arrivate né l’una né gli altri. D’altra parte, abbiamo sperimentato con successo Romagna Next, il primo «laboratorio» nazionale di pianificazione strategica interprovinciale che si pone come obiettivo il rafforzamento della competitività della Romagna per rispondere in maniera strategica alle sfide dei prossimi decenni.”

L’emergenza abitativa e la manutenzione idrogeologica del territorio sono stati altri due temi su cui il candidato sindaco si è soffermato con gli imprenditori e le imprenditrici di Confindustria: “sul tema casa, abbiamo agito su due binari. Da un lato ci siamo concentrati sul recupero degli alloggi Erp sfitti o inagibili, dall’altro abbiamo agito sulla leva della ristrutturazione di edifici abbandonati in centro storico, prevedendo meccanismi incentivanti a carico dei proprietari. Certamente, c’è ancora tanto da fare su questo fronte. Per quanto riguarda invece la tenuta idrogeologica nel nostro territorio, l’alluvione ci ha insegnato che qualcosa, a livello manutentivo, è mancato o non è stato fatto bene, soprattutto nelle vallate. Le opere di prevenzione da parte della Regione sono state insufficienti e le casse di espansione sono risultate poche e inefficaci.”

In chiusura, interrogato sulle tre priorità per il prossimo mandato, Zattini ha citato “il Pnrr. Dobbiamo mettere a terra 81 milioni di euro entro il 2026. È la sfida delle sfide. Abbiamo 50 progetti in ballo e più di 400 imprese locali già coinvolte. Poi ci sono i luoghi simbolo della rigenerazione urbana: la Ripa e l’ex Eridania. Un altro punto è Forlì città universitaria, su cui vogliamo continuare ad investire per rendere il nostro territorio sempre più attrattivo. Infine, c’è grande attenzione sul welfare e le persone. Metteremo sempre di più al centro del nostro operato il benessere e la qualità della vita delle nostre famiglie".