Elezioni, confronto pubblico su clima e ambiente: Fridays For Future interroga i candidati

“Che cosa proponete per risolvere l'urgenza più grande del nostro tempo? Quali misure vi impegnerete a sostenere ed approvare? A cosa siete disposti per garantire a noi giovani un futuro vivibile?”. Saranno queste alcune delle domande alle quali i candidati alle prossime elezioni politiche sono invitati a rispondere mercoledì pomeriggio in un confronto pubblico sulle tematiche ambientali organizzato per le 16.30 nel Salone Comunale di Forlì da Fridays For Future Forlì. I partiti che hanno confermato la presenza di uno o più candidati all’evento sono Verdi/Sinistra Italiana, Movimento 5 Stelle, Unione Popolare, Italexit, Lega, Vita, Azione/Italiaviva e Alternativa per l’Italia.

"Già mesi prima della crisi di governo, erano moltissime le cittadine e i cittadini italiani a sentirsi ignorati dalla politica - esordisce Nadine Finke per Fridays For Future Forlì -. La crisi energetica scatenata dalla guerra in Ucraina ha infatti messo milioni di persone in condizione di non poter pagare le bollette o il carburante per spostarsi, accentuando una condizione di povertà che ormai colpisce quasi 6 milioni di italiani. Nessuno dei principali partiti italiani ha avuto la volontà di proporre misure strutturali in grado di aiutare questa larga fetta di popolazione a sollevarsi. Così come non sono stati proposti provvedimenti seri per affrontare il problema della siccità ed aiutare coloro che ne sono più colpiti, come gli agricoltori. Come mai prima d'ora, la convergenza tra la "fine del mondo" e la "fine del mese" è lampante. Per non parlare dei giovani, sempre più esclusi dal dibattito politico e il cui grido per chiedere azioni concrete contro la crisi climatica rimane tuttora inascoltato. Per tali ragioni abbiamo invitato i candidati alle elezioni del 25 settembre della nostra circoscrizione, a scendere in campo e partecipare a un dibattito pubblico che tratti di emergenza climatica".

"L’evento di mercoledì unisce, inoltre, i due grandi temi del percorso che Fridays for Future Forlì ha avviato qualche settimana fa assieme a tante altre realtà del territorio: partecipazione attiva al voto ed "elezioni climatiche" - prosegue Finke -. Vorremmo che tutti i cittadini, specialmente i più giovani, capiscano l'importanza del diritto al voto e lo esercitino in maniera attiva, senza girarsi dall'altra parte. Come abbiamo più volte sottolineato, queste per noi sono elezioni climatiche. Come risulta chiaro anche dalla nostra agenda climatica, l’ambiente e il clima sono il punto nevralgico intorno al quale migliorare la nostra società, declinandovi lavoro, energia, istruzione, welfare, mobilità. Solo se la politica metterà l'ambiente e il clima al centro della sua azione, porterà benessere ai cittadini del presente, garantendo un pianeta vivibile a quelli del futuro. Questo vale sia per il Paese che per la nostra città".