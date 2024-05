Elezioni, Costantini (Lega): "Risolte le criticità nelle case popolari per gli sfalci"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

Nei giorni scorsi, sollecitato da alcuni residenti, mi sono recato nelle vie in cui sono ubicati alcuni alloggi popolari in centro storico per effettuare delle verifiche relative ad interventi di manutenzione richiesti. E' stato effettuato un primo intervento legato allo sfalcio della vegetazione esterna e nei prossimi giorni ne proseguiranno altri volti alla risoluzione di alcune problematiche.

Ringrazio Maddalena Gramellini per la presenza (candidata come consigliere comunale in lista Lega) e l'assessore con delega ai lavori pubblici Vittorio Cicognani per essere intervenuto sul posto ed aver preso in consegna tutte le criticità con estrema immediatezza ed aver agito con somma celerità.

L'indirizzo dell'amministrazione Zattini è proseguire con questa linea: quella del fare.

Andrea Costantini (Lega)