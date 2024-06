Elezioni, da Forza Italia "una visione nuova per la rigenerazione urbana e sociale"

Le idee e le proposte di Forza Italia nel campo della rigenerazione urbana come strumento per creare nuovi modelli di società sono stati al centro di un convegno che si è tenuto martedì al Grand Hotel di Forlì. "L'importanza dell'edilizia e di questo settore è soprattutto la costruzione di un modello di società - ha detto Rosaria Tassinari - è evidente che vivere in palazzoni con appartamenti da 45 a 50 metro quadrato ha delle ripercussioni sui rapporti con le persone e sulla società molto diversi rispetto a vivere in villette con giardino".

"Una città con spazi di aggregazione e dedicati alla socialità è diversa da una che invece ha angoli dismessi o in rovina - prosegue l'esponente azzurra -. Noi quindi non dobbiamo vedere il progetto di rigenerazione urbana come un mero capitolo economico della società, ma dobbiamo vederlo come uno dei passaggi importanti per creare una società diversa. È nostro dovere come classe dirigente creare condizioni di vita accettabili, sia dentro che fuori le mura di casa, alle persone e ai cittadini, indipendentemente dalla loro potenzialità economica”. All'appuntamento hanno partecipato anche la deputata Erica Mazzetti, componente commissione ambiente e lavori pubblici, responsabile Dipartimento del Lavori Pubblici, ed i candati al Consiglio comunale Barbara Semeraro ed Alberto Gentili.