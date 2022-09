Elezioni, dal Nuovo Psi appello al voto a favore di Forza Italia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

"Nel coerente impegno a sostenere la componente moderata del Centrodestra, i Socialisti Liberali e Riformisti del Nuovo Psi dell’Emilia Romagna (il Partito del Garofano Rosso erede del PSI di Bettino Craxi) saranno al fianco dei Candidati, nei Collegi Uninominali Emiliano Romagnoli di Camera e Senato, dei candidati espressi dalla Coalizione del Centrodestra. Nei Collegi Plurinominali, dove sono presenti le Liste dei Partiti, il Nuovo Psi chiede ai Socialisti, ai Riformisti e ai Laici il voto a favore di Forza Italia. Nelle Liste Nazionali di Forza Italia sono presenti figure come Stefania Craxi e dirigenti nazionali del Nuovo Psi Stefano Caldoro e Alessandro Battilocchio. Nelle Liste Emiliano Romagnole di FI primeggiano Candidati di valore politico che hanno dimostrato nei loro incarica nazionali e locali sicura competenza e attaccamento al territorio. Per un futuro Riformista per L’Emilia Romagna e per l'Italia, i Socialisti chiedono agli Elettori di tracciare una "x" sul Simbolo di Forza Italia su entrambe le schede elettorali".

Raffaele Procicchiani

Segretario provinciale NPSI