Elezioni di quartiere, Bentivogli (Lega): "Perplessità sull'incontro chiaramente elettorale nel circolo Pd"

“E’ davvero curioso leggere il comunicato stampa del consigliere Marchi e sentire parlare in aula i consiglieri comunali del PD, Forlí & Co. e Italia Viva di apoliticità e apartiticità delle elezioni di quartiere dopo che il Partito democratico, lo scorso venerdì, ha partecipato a un incontro nel quartiere Ospedaletto-Coriano aperto alla cittadinanza di natura chiaramente elettorale promosso e organizzato in un loro circolo". È l’attacco rivolto al gruppo consiliare del Pd dal consigliere della Lega, Albert Bentivogli, dopo la discussione di due question time sulle prossime elezioni di quartiere.

“Abbiamo non poche perplessità rispetto alla natura e alle modalità di convocazione di quell’incontro. È bene ricordare che l’iter di approvazione del regolamento dei quartieri è stato caratterizzato in maniera condivisa da un approccio apolitico e apartitico, per garantite ai nuovi comitati una genesi il più estranea possibile alla politica di questa città. “Neutralità” è stata la parola d’ordine di tutto il dibattito e il fatto che a pochi giorni dalle elezioni si convochino riunioni di partito con i consiglieri di un unico schieramento per parlare di un tema che, per contro, investe tutta la comunità, ci appare non poco strumentale. Avremmo gradito un coinvolgimento più ampio, esteso a tutti i gruppi consiliari, di destra e di sinistra, per illustrare alla città un provvedimento che non ha alcuna matrice politica ma che aspira, almeno nelle intenzioni di questa giunta, a essere di tutti e al servizio di tutti".