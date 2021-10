Quartieri, Pd e Forlì & Co: "Rischio di discriminazione di chi ha un cognome con le ultime lettere dell'alfabeto"

Rischio di invalidazione delle preferenze espresse alle prossime elezioni di Quartiere? E' quanto paventano i gruppi consigliari del Partito Democratico di Forlì e Forlì e Co, con un question time discusso lunedì pomeriggio in Consiglio comunale: "Nel consiglio comunale abbiamo segnalato che le imminenti elezioni dei comitati di quartieri, risultano affette da un possibile vizio regolamentare, connesso alla discriminazione dei candidati con cognomi inizianti con le ultime lettere dell’alfabeto. Infatti, qualora un elettore indicasse erroneamente due nomi dello stesso genere (la doppia preferenza è possibile solo se espressa per candidati di sesso diverso, ndr), verrebbe annullata la preferenza assegnata al candidato il cui cognome è posto successivamente nell’ordine alfabetico".

Sempre la nota: "Ciò è apparso immediatamente ingiustificato e discriminatorio, atteso che si finirebbe per penalizzare candidati solo in ragione dell’iniziale del cognome, con il rischio evidente di invalidazione del voto finale. E’ allarmante – affermano i consiglieri - che l’assessore Cintorino, nonostante la nostra segnalazione, abbia inteso confermare la bontà del meccanismo, senza intervenire sul meccanismo. Quanto sopra conferma la superficialità con cui l’amministrazione Zattini abbia approcciato alla materia del decentramento, dall’inizio del percorso intrapreso per la riforma fino ad oggi". Nella sua risposta l'assessore al Decentramento Andrea Cintonino ha confermato il meccanismo dello spoglio e ha ricordato l'impossibilità di fare modifiche dato che le elezioni sono convocate già per domenica 24 ottobre.