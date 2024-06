Elezioni, le domande ai candidati di 5 realtà culturali e organizzatori di festival: "Quale rapporto tra centro e cultura?"

“A ridosso delle prossime elezioni amministrative che si svolgeranno nella nostra città, sentiamo l’esigenza di proporre ai candidati alla guida di Forlì alcune domande che avvertiamo come prioritarie”: a inviare una lettera aperta, per porre delle priorità sono realtà culturali molto vivaci e attive nei rispettivi campi culturali: Area Sismica, Città di Ebla, Spazi Indecisi, Sunset e Tiresia Media. Altre sollecitazioni, sempre nel mondo della cultura, erano arrivate alcuni giorni fa da 46 firmatari di un'altra lettera-appello.

Spiegano in premessa le 5 realtà nel loro testo: “Come realtà culturali della città siamo consapevoli che il lavoro che svolgiamo all’interno di Forlì e con Forlì sia sicuramente un impegno politico, laddove intendiamo per politico tutto 'ciò che appartiene alla dimensione della vita comune'. Sappiamo che fare cultura significa avere una visione del mondo e provare a discuterla in spazi e contesti di confronto e anche di scontro, dialogando con la città ed essendo attivamente parte di essa, per amore, senza sottrarsi alla responsabilità delle proprie idee, costruendo senso e non consenso”.

Queste le domande che vengono poste: “Qual è la vostra prospettiva rispetto alla relazione tra centro storico e cultura, anche in relazione alla vostra idea di città? Pensate che la cultura possa essere un modo per tornare a partecipare in via continuativa la vita del centro storico? Sentite che piazza Saffi e il centro storico possano essere teatro anche di una progettualità non fatta esclusivamente di eventi isolati e che si sposi con una prospettiva culturale di respiro più ampio? Se sì, in quali termini?”

Ed ancora: “Rispetto alla relazione tra centro e periferie, credete sia necessario rafforzare quelle infrastrutture di trasporti che permettano una permeabilità, un dialogo e un’accessibilità reale tra zone, luoghi, spazi ed eventi culturali? Se sì, come e con quale modalità? Quanti e quali fondi intendete destinare alla cultura? Credete che il Comune di Forlì debba continuare a essere un organizzatore di eventi oltre che un facilitatore delle dinamiche culturali già presenti? Qual è la vostra posizione sulla commistione e collaborazione tra pubblico e privato, in termini di impresa culturale?”

Ed infine: “Qual è, nel concreto, la vostra idea rispetto ai cosiddetti contenitori culturali? Come dovrebbero dialogare con la città, come dovrebbero sostenersi, con quali contenuti andrebbero riempiti e da parte di chi, e come possono essere messi nelle condizioni di creare senso e non consenso? Quale sarà la vostra politica, in questi termini, sia rispetto agli spazi di proprietà del Comune sia a quelli che, pur essendo privati, assolvono una funzione pubblica, a livello culturale?

Che ruolo avranno le triennali nella pianificazione delle vostre politiche culturali? Quali fondi verranno destinati ad esse? Chi vi potrà accedere? Quanto rappresentano per voi la sintesi della prospettiva culturale di una città? Quanto vi interessa, in termini concreti, una gestione delle politiche culturali che non si esaurisca nel singolo evento “spot” (ovviamente senza penalizzarlo) e investa invece su professionalità e percorsi di più lunga prospettiva?”.

A sottoscrivere le domande sono state Area Sismica, che dal 1991 divulga musica attuale attraverso concerti, tournée, workshop, laboratori e incontri formativi. In questi anni Area Sismica ha accolto artisti di caratura internazionale come Stefano Scodanibbio, David S.Ware, Fred Frith, Rohan De Saram, Otomo Yoshihide, Tom Cora, Rob Mazurek, Yannis Kyriakides, Bob Ostertag, Irvine Arditti, ecc. Organizza il festival Forlì Music First e il Festival di Musica contemporanea italiana, due dei più importanti festival musicali italiani, in grado di unire grandi nomi della contemporaneità e storia.

C'è poi Città di Ebla, un collettivo artistico nato a Forlì nel 2004 impegnato nella produzione e promozione di teatro e arti performative contemporanee. Il collettivo vanta importanti collaborazioni con i principali festival e teatri in Italia e all’estero, spingendo la propria attività fino all’Iran nel 2015. Organizza Ipercorpo - Festival internazionale delle arti dal vivo, che da vent'anni rappresenta un punto di riferimento per le arti performative a livello europeo, e gestisce, insieme a Spazi Indecisi, lo spazio ExAtr.

Tra i firmatari anche Spazi Indecisi che sperimenta dal 2010 progetti culturali che integrano arti, esplorazione urbana, geografia e memoria attraverso mostre, eventi, ricerche, residenze artistiche – che trasformano i luoghi in abbandono in un campo di indagine per artisti, fotografi, architetti, comunità e amministrazioni. Organizza In Loco - Museo diffuso dell'abbandono , un progetto culturale che ha ottenuto riconoscimenti a livello europeo, e Insieme a Città di Ebla ha avviato ExAtr, il progetto di rigenerazione dell’ex deposito delle Corriere ATR in un centro di produzione culturale.

Sostiene la lettera anche Sunset, che nasce nel 2010 come casa di produzione di documentari sociali e per la promozione della cultura cinematografica e audiovisiva. Ha prodotto film, realizzato percorsi formativi e dal 2016 organizza The Act of Looking, un progetto culturale dedicato all’audio-visivo all’interno del quale si sviluppano diversa azioni, di cui il festival “Meet the Docs! Forlì Film Fest” è l’apice, un festival che da 8 anni è riconosciuto a livello non solo nazionale come occasione privilegiata per vedere i più importanti documentari internazionali

Ed infine Tiresia Media, una giovane cooperativa che opera nell’ambito della comunicazione etica e della progettazione culturale. Dal 2020 collabora all’organizzazione di Meet the Docs! Forlì Film Fest e dallo stesso anno organizza Operaie Fest, in Piazzetta delle Operaie, un festival di quartiere che vuole raccontare la storia di una parte della città a chi la vive tutti i giorni, parlando di lavoro, spazi pubblici e contro-culture. Da gennaio 2023 gestisce la progettazione delle attività del Laboratorio Aperto di Forlì.