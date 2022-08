Italia Sovrana e Popolare, Emanuele Ferraro candidato nel plurinominale alla Camera

Con oltre 8000 firme raccolte in 10 giorni in tutta la regione, Italia Sovrana e Popolare sarà presente in tutti i collegi d’Emilia Romagna. "Siamo stati i primi a depositare le firme all’ufficio elettorale della Corte d’Appello del tribunale di Bologna, grazie all’impegno di tutti i militanti che hanno organizzato banchetti ed eventi ma anche e sopratutto grazie a tutte le persone che oltre a presentarsi al banchetto ci chiedevano informazioni su dove recarsi a firmare - comunicano -. Per noi è stata sorprendente la risposta popolare, che nelle giornate torride di agosto, faceva file ai nostri banchetti per firmare la nostra lista, consentendoci di poter ottenere questo risultato".

"Questa risposta è sicuramente dovuta ai due anni e mezzo di politiche totalitarie intraprese dai vari governi che si sono succeduti, prima con le restrizioni dovute al covid, poi alle suicide sanzioni alla Russia, passando per il discriminante green pass e l’invio di armi in Ucraina - viene aggiunto -. Come Italia Sovrana e Popolare ci proponiamo contro il grande partito unico liberista, che va da Liberi e Uguali fino a Fratelli d’Italia, che negli anni ha svenduto la scuola, la sanità e il nostro potere decisionale a Bruxelles e alla grande finanza".

"Per questo candidiamo premier Giovanna Colone, un’insegnante sospesa per non essere caduta al ricatto del green pass sul posto di lavoro, una donna del popolo e lavoratrice che non ha doppi fini nel carrierismo politico e nello scadente teatrino politico proposto negli ultimi anni viene ufficializzato -. Insieme a lei, nel collegio 1, per la Camera oltre ai capolista Igor Camilli, segretario Nazionale di Patria Socialista, candidiamo nel plurinominale le reggiane Sara Ludovico e Artemisia De Chiara insieme al parmigiano Roberto Antognarelli. Nell’uninominale la piacentina Elisa Zerbini, la parmigiana Maria Teresa Galasso e il reggiano Francesco Faccioli. Al Senato capolista sarà la nostra candidata premier, insieme a Elisa Sala e Stefano Longagnani di Modena per il plurinominale mentre per l’uninominale la parmigiana Silvia Di Cataldo e la modenese Michela Vandelli".



Nel Collegio 2, per la camera oltre al capolista Marco Rizzo, segretario generale del Partito Comunista, c'è la piacentina Barbara Camoni per il plurinominale, mentre all’uninominale il modenese Marco Domenico Rogato, il reggiano Paolo Montecchi e i bolognesi Angelo Cordaro e Francesco Tabaroni. Nel Collegio 3, per la Camera, oltre alla capolista Antonella d’Angeli del

comitato "No Draghi", è stato candidato nel plurinominale il cesenate Emanuele Ferraro mentre nell’uninominale il ravennate Matteo Rossini, il ferrarese Aurelio Zenzaro, la riminese Carmela Celestre e la cesenate Genny Cavallo. Al Senato sarà capolista il dottor Daniele Giovanardi, insieme alle bolognesi Linda Villani e Marina Ventura e al ravennate Alessandro Sisalli per il plurinominale, mentre per l’uninominale in lista ci sarà l’attore Riccardo Paccosi insieme a Guglielmo Bolognini e al ferrarese Giorgio Franchi".