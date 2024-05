Elezioni europee, al Foro Boario il candidato Ivan Pedretti parlerà di Europa

L’Associazione Luciano Lama nell’ambito della Rassegna libraria “Sindacato e Politica” organizza, la presentazione del libro di Ivan Pedretti “Come ti vorrei ...Giusta e libera, democratica e solidale. Cara Europa, cominciamo da qui.”, martedì, alle 17.30 al Bar Il Foro Caffè piazzale Foro Boario 3. L’incontro è pubblico e gratuito: nel corso dell’iniziativa interverranno l’autore Pedretti già segretario generale Spi Cgil e candidato al Parlamento europeo, Valter Bielli presidente Ass. Luciano Lama, Gessica Allegni segretaria territoriale Partito Democratico, Paolo Montalti segretario generale Spi Cgil Forlì Cesena e Maria Giorgini segretaria generale Cgil Forlì Cesena. Nel corso dell’iniziativa sarà offerto un piccolo buffet.

Il libro ripercorre i momenti più rappresentativi del processo di costruzione dell’Unione Europea intrecciandoli con quelli di carattere personale. L’Europa immaginata nel libro è un Europa di libertà, democrazia e uguaglianza, che ha come riferimento il Manifesto di Ventotene – per un’Europa libera e unita firmato da Altiero Spinelli e Ernesto Rossi nel 1941 per immaginare un futuro libero dal dogmatismo autoritario. Pedretti sarà anche a Cesena, alle ore 15, alla Casa del Popolo di Sant’Egidio – Cesena, per l’incontro dal titolo “Cesena, Europa e Lavoro” dove interverrà anche la segretaria generale Cgil Forlì Cesena Maria Giorgini.