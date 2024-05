Elezioni europee, appuntamento con Annalisa Corrado a Bertinoro

“Europa e clima: insieme per una transizione giusta”: nuovo appuntamento sul territorio in vista delle prossime Elezioni europee. La candidata del Partito Democratico al Parlamento europeo, Annalisa Corrado sarà a Bertinoro, insieme alla consigliera regionale Lia Montalti, Gessica Allegni, segretaria del PD forlivese e sindaca di Bertinoro. Appuntamento lunedì 27 maggio alle ore 20:30 presso Retro (via della Palestra 133, Santa Maria Nuova Spallicci).