Europee, intervista a Gualmini, la madre della direttiva sui rider: "Prossima battaglia la regolazione dell'IA nel mercato del lavoro"

Emiliana, ex vicepresidente e assessora all'Welfare e politiche sociali della Regione Emilia-Romagna dal 2014 al 2019, Elisabetta Gualmini è stata eurodeputata del Partito Democratico negli ultimi 5 anni. Ha un forte legame con Forlì: prima come ricercatrice e poi come docente universitaria ha insegnato per oltre dieci anni al Campus di Forlì dell'Università di Bologna, nella facoltà di Scienze Diplomatiche e Internazionali. Conosce bene la Romagna. Ricandidata dal Pd nella circoscrizione Nord Est, parla alla Romagna nell'intervista a ForlìToday.

Come sta procedendo la campagna elettorale? Che cosa emerge come richieste dei cittadini all'Unione Europea?

"E’ una campagna elettorale molto bella e piena di emozioni. Ho girato le quattro regioni del Nord-Est in lungo e in largo, incontrando tantissime persone e tutta la straordinaria comunità del PD. All’Emilia-Romagna ovviamente ho dedicato un’attenzione particolare essendo la regione che più ho seguito nel corso della mia attività al Parlamento Europeo, dove in cinque anni ho concentrato la mia azione parlamentare sui temi dell’alluvione, dei fondi per l’agricoltura e per la formazione professionale e sulle opportunità per il settore produttivo".

C'è una forte domanda per politiche che promuovano l'inclusione sociale, il sostegno alle piccole e medie imprese e la lotta al cambiamento climatico.

"Oggi i cittadini chiedono un’Europa concreta. Questo vuole dire affrontare la transizione ecologica in senso pragmatico e non ideologico, cioè accompagnando imprese e lavoratori verso un grande cambiamento, ma con compensazioni e tempi adeguati. L’emergenza climatica va affrontata in simbiosi – non in contrapposizione – con gli agricoltori e il mondo produttivo. Vanno usate tutte le intelligenze ambientali e sociali di cui dispone il nostro continente, il momento è questo. Sull’inclusione sociale ho lavorato molto nell’ambito della commissione lavoro e affari sociali. Proprio in questo mandato infatti abbiamo osservato una svolta radicale dell’Unione Europea verso la solidarietà e la protezione dei cittadini, con il raddoppio del bilancio dell’UE, gli eurobond, i vaccini e le tante misure a favore del lavoro".

Quali sono le proposte che il suo partito intende portare in Europa?

Tra le priorità, il sostegno al sistema sanitario nazionale ma anche un’Europa più solidale nell’approccio alla questione migratoria e, infine, un’Unione Europea forte e credibile anche sul piano della politica estera. In generale, l'atmosfera è positiva e si percepisce una volontà collettiva di costruire un futuro migliore e più unito per l'Europa. E’ ormai chiaro anche a Giorgia Meloni - che fino a pochi anni fa voleva uscire dall’Euro - che un’Europa più debole svantaggia anche l’Italia. Dall’immigrazione alla salute, fino alla politica estera e alla difesa: a confronto con Cina, Russia e Stati Uniti noi dobbiamo avere una voce sola, altrimenti rischiamo di essere ininfluenti".

E un progetto a Lei particolarmente caro che intende sostenere se eletta?

"Se eletta, continuerò a difendere il lavoro, come ho fatto con la direttiva sui rider appena approvata e che darà più sicurezze sociali a 30 milioni di lavoratori. Dall’altra parte, valorizzerò le piccole e medie imprese del Nord-Est. Un altro dossier che mi sta particolarmente a cuore è quello dell’agricoltura: spero di poter raccogliere il testimone del collega Paolo De Castro".

Lei ha già fatto un'esperienza a Strasburgo e Bruxelles. Come viene vista l'Italia dai suoi colleghi europarlamentari? E l'Emilia-Romagna?

"L'Italia è generalmente vista con rispetto e ammirazione dai colleghi. Stanno però crescendo preoccupazioni riguardo alla stabilità politica e economica e per il doppio ruolo che Meloni sta giocando in questa campagna elettorale, un giorno da Presidente del Consiglio e quello dopo da leader anti-europista dell’estrema destra europea. L'Emilia-Romagna al contrario è spesso riconosciuta per una regione trainante a livello nazionale".

Un provvedimento che ha seguito in particolare e dove ritiene di aver inciso in modo particolare nella sua esperienza di europarlamentare?

"L’approvazione della direttiva sugli oltre 30 milioni di lavoratori delle Piattaforme, tra cui anche i rider, che ho seguito come relatrice per il Parlamento. E’ un risultato storico, con cui introduciamo un meccanismo per combattere il falso lavoro autonomo e normiamo per la prima volta al mondo gli algoritmi. Portiamo protezione sociale e regolazione dell’Intelligenza artificiale nel mercato del lavoro, siamo i primi al mondo a farlo. Ne vado molto orgogliosa".

Cosa occorre per rendere l'Europa più forte?

"Dobbiamo investire in politiche comuni su nuovi settori, dalla sanità alla sicurezza, e migliorare la governance economica e fiscale. Stop all’unanimità in Consiglio Europeo, che blocca riforme e misure per chi vuole maggiore integrazione. La prossima deve essere una legislatura costituente in Europa".

Parliamo anche della realtà locale. Forlì è una delle città dove lei ha lavorato, all'Università, per una decina di anni. E' una città europea? Cosa si potrebbe fare per renderla più europea?

"Ho insegnato a Forlì per diversi anni e sono orgogliosa di essere stata professoressa dello splendido campus della vostra città. Forlì è già una città europea per il numero di studenti italiani e stranieri che ospita e per lo sviluppo creato dal mondo produttivo. Il rapporto con l’Europa sarà però ancora più rilevante nei prossimi anni, con l’arrivo di ingenti investimenti dell’Unione a favore delle città e dei territori".

Questa città è stata martoriata dall'alluvione di un anno fa. Von Der Leyen nella sua visita di gennaio a Forlì promise 1,2 miliardi di Pnrr aggiuntivo per la ricostruzione. Si assume l'impegno di monitorare quest'importante cifra affinché arrivi effettivamente sul territorio?

"Assolutamente sì. Sull’alluvione siamo riusciti a far anticipare 95 milioni del Fondo Europeo di Solidarietà. E certamente mi impegnerò a monitorare attentamente l'allocazione e l'utilizzo dei 1,2 miliardi di Pnrr aggiuntivo promessi per la ricostruzione. La sicurezza e la qualità della vita a Forlì passano da li, io garantisco il mio massimo impegno".

In cosa possono beneficiare Forlì e la Romagna in particolare dalle politiche europee per essere più competitiva?

"Forlì e la Romagna possono beneficiare maggiormente dei Fondi Strutturali per la ricerca e lo sviluppo ma anche di politiche agricole che vanno riformate e che possono sostenere meglio il settore agroalimentare".

Per la sfida amministrativa locale, parallela alle Europee, come valuta la competizione elettorale in corso a Forlì?

"Sono completamente a fianco di Graziano Rinaldini che sta facendo un’ottima campagna elettorale e si sta sempre di più rivelando un candidato autorevole per vincere le amministrative a Forlì. Sono sicura che vinceremo contro un’amministrazione che è stata incapace di gestire le più importanti sfide della città".