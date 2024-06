Elezioni europee, flop del Movimento 5 Stelle: "Causa del forte astensionismo"

In provincia di Forlì-Cesena, con il Movimento 5 Stelle, è la terza forza politica. "I dati mostrano una partecipazione sempre inferiore alle elezioni, con una notevole diminuzione dell'affluenza alle urne. E questo trend ha influito negativamente anche sui risultati del nostro Movimento, riducendo il numero di voti rispetto alle precedenti tornate elettorali", sono le parole dei coordinatori regionali e senatori Marco Croatti e Gabriele Lanzi, dell’Europarlamentare Sabrina Pignedoli, della deputata Stefania Ascari e della consigliera regionale Silvia Piccinini.

"Siamo consapevoli che l'astensionismo è stato un fattore determinante in questa elezione - proseguono i pentastellati -. È un segnale che non possiamo ignorare e che ci spinge a riflettere su come migliorare il nostro impegno con i cittadini. Ad ogni modo, il Movimento 5 Stelle continuerà a lavorare per rappresentare al meglio gli interessi della comunità. Il nostro impegno rimane invariato. Continueremo a lavorare per rappresentare la voce di coloro che credono nel nostro programma garantendo che i nostri europarlamentari saranno coerenti con i temi della campagna elettorale".

"In linea con quanto sostenuto dal nostro presidente Giuseppe Conte, faremo valere il nostro peso a favore di un'Italia progressista che possa costituire una seria alternativa a questa destra - concludono -. Non ci resta che ringraziare tutti i nostri sostenitori e coloro che hanno partecipato al voto. Promettiamo di analizzare approfonditamente i risultati per trovare soluzioni efficaci e per coinvolgere maggiormente la cittadinanza nelle prossime elezioni. Siamo orgogliosi e contenti per la conferma di Sabrina Pignedoli, nostra eurodeputata, che rappresenta un importante punto di riferimento e una vittoria significativa per il nostro Movimento".