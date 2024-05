Elezioni europee, Giacomo Zattini (M5S) si presenta a Forlì: appuntamento nel salone comunale

“Io c’ero, ero lì come migliaia di altri giovani, e meno giovani, a spalare il fango, ma era evidente a tutti che la cosa che mancava di più era l’organizzazione, in poche parole, mancava il comandante in campo. Squadre di volontari allo sbando, ci si coordinanava tra di noi oppure insieme ai referenti dei quartieri, delle associazioni, ma senza un ordine preciso se non il buon senso delle persone. No, in quei giorni a Forlì il comandante in campo non solo non si è visto, ma non si è percepita la sua operatività” con queste parole Giacomo Zattini, candidato alle europee del prossimo 8 e 9 giugno per il Movimento 5 Stelle, spiega perché non parteciperà alle celebrazioni del 16 maggio a porta Schiavonia, invitando al contempo le persone alle 21 nel salone comunale di Forlì.

“La tragedia che ha colpito il nostro territorio un anno fa - spiega Zattini - è stata uno dei motivi, forse il più importante, che mi ha spinto a impegnarmi direttamente in politica istituzionale. Per questo proprio il 16 voglio presentare alla città che mi ha adottato, Forlì, le motivazioni che mi hanno spinto a propormi, le idee per contrastare e mitigare il cambiamento climatico, migliorare la giustizia sociale, arrivare a vivere in un’Europa in pace”. Ad accompagnare il candidato alle europpe molti amici che in questi anni lo hanno sostenuto nelle sue battaglie, dagli scioperi globali del clima, organizzati dai Fridays For Future di Forlì, da lui fondati e di cui è stato anche portavoce nazionale nel 2023, alla partecipazione alla Cop26 in Scozia e alla Cop27 in Egitto. “Alle 17 non sarò a svelare il monumento commissionato da questa amministrazione comunale a Porta Schiavonia, preferisco stare tra le persone con cui mi sono conosciuto in quei giorni”.

