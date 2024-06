Elezioni Europee, intervista a Molea (FI): "In Europa per lo sport di base, l'inclusione contro il divario retributivo tra uomini e donne"

L'8-9 giugno anche in Emilia-Romagna, come in tutt'Italia , si vota per le Elezioni Europee, che dovranno disegnare il nuovo Parlamento Europeo. L'Italia elegge 76 eurodeputati, scelti in cinque circoscrizioni. L'Emilia-Romagna si trova nella circoscrizione Nord-Est, che elegge 15 eurodeputati. Ed è qui che si candida il forlivese Bruno Molea, nella lista di Forza Italia, che in Europa aderisce al gruppo dei Popolari. Molea dal 2006 è presidente nazionale dell'Aics (Associazione Italiana Cultura e Sport). Membro del coordinamento nazionale del Forum Nazionale Terzo Settore dal 2023 è consigliere del Cnel (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro) e dal 2022presidente di Aios (International Association of Organisations for Sport). E' stato nella scorsa legislatura anche deputato eletto in Scelta Civica, formazione politica di Mario Monti.

Molea, come sta procedendo la campagna elettorale? Che cosa emerge come richieste dei cittadini all'Unione Europea?

"Frenetica, ma anche piena di belli incontri. Sono richieste di aiuto: più fondi al sostegno del lavoro, alle piccole e medie imprese, per la tutela del territorio, per la totale copertura dei danni post alluvione".

Lei si è sempre occupato di sport di base e ha alle spalle anche un'esperienza da parlamentare. Come può incidere l'Europa nelle politiche sportive nazionali?

"Tanto e già lo fa. Lavoro in Europa da 8 anni come presidente della Confederazione mondiale dello sport amatoriale ma anche come presidente AiCS che da oltre un decennio progetta e vince bandi europei. Più dell’Italia, l’Europa vede nello sport di base un valido strumento per le politiche sociali: serve fare comunque di più e fare leva sui governi nazionali per un sostegno strutturale allo sport di base. Sport di vertice è bello, sport di base è utile".

Quali sono le proposte che il suo partito intende portare in Europa?

"Sostegno e difesa delle piccole e medie imprese, aiuti al lavoro in generale e alle donne al lavoro contro il gender pay gap. Ma chiede anche politiche ambientali sostenibili e che non affossino il lavoro, e sicurezza dei territori. Chiede il controllo dell’immigrazione, la difesa della proprietà, della famiglia, dei giovani e delle categorie fragili, la riforma dei trattati europei, il rafforzamento del sistema sanitario".

E un progetto a Lei particolarmente caro che intende sostenere se eletto?

"Certamente tutto quello che riguarda la difesa delle categorie fragili e la corretta e ficcante inclusione, a iniziare dai migranti. Controllo sì, ma controllo significa anche non abdicare ai ghetti e lavorare di più , con chiare politiche europee, sulla loro inclusione e la formazione al lavoro. In generale, un pieno sostegno e la piena valorizzazione del terzo settore come strumento di politiche sociali: il nostro terzo settore è unico in Europa, non può essere “bastonato” con trovate come il regime Iva per gli enti no profit. Meno burocrazia, meno tasse, per chi si occupa del bene comune".

Cosa occorre per rendere l'Europa più forte?

"Gli Stati Uniti d’Europa sul piano legislativo, amministrativo e di sicurezza dei confini. L’Europa deve essere unita e ogni Paese membro deve sentirsi una parte attiva dell’insieme e non un ospite a cui l’Europa “consiglia” il da farsi. Non è più il tempo delle divisioni: serve parlare la stessa lingua".

Difesa comune ed emergenza climatica saranno i grandi temi del prossimo parlamento Europeo: condivide queste priorità o ce ne sono anche altre a suo giudizio?

"Le condivido: ci metto anche la parità di genere, altro “bug” di un sistema che non può più pensare di fare due pesi e due misure specie quando parliamo di sostegno al lavoro e di crisi della natalità. Sulla difesa comune, auspico un sistema di difesa di pace come i Caschi Blu dell'Onu che assicurino edificazione della pace nei territori al confine con le guerre e prevenzione dei conflitti, ma anche assistenza umanitaria. E non penso solo alle guerre, penso ad esempio ai porti che si affacciano sul Mediterraneo, teatro del grande flusso migratorio. Su emergenza climatica, è la grande emergenza del nuovo millennio: serve pensare davvero come un mondo unico, nemmeno i confini europei bastano più a determinare le politiche davvero utili. Manca poco al 2030 e, su questi temi, gli obiettivi sostenibili dell’Agenda2030 son distanti dalla loro realizzazione".

Parliamo anche della realtà locale. Forlì è la città da cui parte. E' una città europea? Cosa si potrebbe fare per renderla più europea?

"Lo è e io, cittadino forlivese, mi sento europeo. Penso alla cultura, penso all’università, penso all’ultimo grande evento europeo per i giovani, Eye. Forlì è piena di fermento da qualche tempo: abbia il coraggio di mettersi al centro. In questo caso, un parlamentare europeo potrebbe far tanto a riguardo. Come presidente CSIT, ogni volta che ho potuto ho portato qui i grandi eventi sportivi internazionali: quando si parlano lingue diverse per strada, si respira profumo di nuovo e di vita".

Questa città è stata martoriata dall'alluvione di un anno fa. Von Der Leyen nella sua visita di gennaio a Forlì promise 1,2 miliardi di Pnrr aggiuntivo per la ricostruzione. Si assume l'impegno di monitorare quest'importante cifra affinché arrivi effettivamente sul territorio?

"Certo, lo chiedono i cittadini, lo esigo io come abitante di questo territorio. Il compito di un parlamentare è anche quello della difesa del proprio territorio e di farsi sentinella dello stesso. Servirebbe anche monitorare come le risorse vengono usate e quali necessità il territorio ancora lamenta".

In cosa può beneficiare Forlì in particolare dalle politiche europee per essere più competitiva?

"Penso prima di tutto alla difesa delle piccole medie imprese, anche e soprattutto agricole, in questa fase così delicata. La Politica agricola europea non può cambiare così repentinamente e creare un vulnus tanto profondo in un sistema economico importante e dirimente per il territorio come l’agricoltura. Questa non è tutela ambientale, è visione miope".

Per la sfida amministrativa locale, parallela alle Europee, come valuta la competizione elettorale in corso a Forlì?

"Conosco Graziano Rinaldini dai tempi della scuola superiore e so che è un bravo dirigente. Ma squadra che vince non si cambia, specie quando il mondo cambia attorno a te e quando la crisi si fa forte. Gian Luca Zattini è la scelta giusta: ha creato movimento in città, lo apprezzo e lo apprezzo non solo come amministratore ma come politico".