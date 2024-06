Elezioni Europee, intervista a Tassinari (FI): "Forlì più europea se avesse un'eurodeputata. Porterò a Strasburgo i valori cristiani"

E' stata per dieci anni sindaca di Rocca San Casciano, poi assessora al Welfare del Comune di Forlì per altri 3 anni e da due anni è deputata di Forza Italia. Rosaria Tassinari ora scende in campo per le elezioni dell'8-9 giugno. L'Italia elegge 76 eurodeputati, scelti in cinque circoscrizioni. L'Emilia-Romagna si trova nella circoscrizione Nord-Est, che elegge 15 eurodeputati. Ed è qui che si candida Tassinari, che è anche coordinatrice regionale del partito fondato da Silvio Berlusconi. Quali proposte per l'Europa? Cosa porterà di Forlì a Strasburgo se eletta? Tassinari risponde in un'intervista a ForlìToday.

Tassinari, come sta procedendo la campagna elettorale? Che cosa emerge come richieste dei cittadini all'Unione Europea?

"La campagna elettorale sta procedendo molto bene perché sto notando grandissimo interesse da parte dei cittadini sia nei confronti del funzionamento dell’Europa che dei grandi temi di cui stiamo parlando. Senza dubbio le recenti crisi internazionali, dalla guerra alla carenza energetica, hanno instaurato nei cittadini molta preoccupazione. Quello che io raccolgo girando il territorio è una grande richiesta di concretezza e di vicinanza delle istituzioni da parte delle persone e delle aziende".

Quali sono le proposte che il suo partito intende portare in Europa?

"Forza Italia è da sempre un partito estremamente concreto, affidabile ed incline a trovare soluzioni ai problemi reali. I piloni del nostro programma sono tre: l’applicazione con buon senso delle normative richieste per arrivare ai risultati europei, intendendo in questo norme non insostenibili per aziende e persone che devono seguire i programmi per la transizione verde, la difesa della vita e dei principi cristiani e la semplificazione. Mi soffermo un attimo sul tema dell’applicazione in politica dei principi cristiani perché troppo spesso si rischia di considerare questa espressione di astratto. Essere cristiani in politica significa difendere la vita in tutte le sue forme, lavorare perché tutti possano avere condizioni dignitose di vita e di lavoro, ad esempio riducendo gli orari dei centri commerciali per permettere alle commesse di avere una vita sociale, realizzare politiche sociali che si prendono cura delle persone più fragili per età o condizioni di salute. Difendere le radici cristiane è qualcosa di estremamente concreto ed è alla base del nostro impegno in politica".

Una delle maggiori polemiche di questo voto europeo è la scesa in campo dei leader di partito, per misurarsi nel gradimento nazionale più che per andare al Parlamento Europeo. Che ne pensa?

"Io parlo del mio partito e non mi permetto di entrare in casa d’altri: per noi la scelta di avere in campo Antonio Tajani alle elezioni era irrinunciabile, visto che è certamente il più europeo dei leader italiani. Da vicepresidente del parlamento europeo ha svolto un ruolo fondamentale ed è ovvio per noi che sia un punto di riferimento in tutto il Paese. Penso che sia una buona cosa che è una personalità come lui faccia campagna elettorale, incontri le persone e si mette in gioco proprio nel tentativo di cui parlavo prima, di avvicinare i cittadini all’istituzioni europee".

Se eletta, andrà a Strasburgo o resterà nel Parlamento nazionale?

"Ho già avuto modo di dire che, pur amando moltissimo il mio ruolo di parlamentare italiana che sto svolgendo a Roma, se dovessi essere eletta sceglierei di spostarmi in Europa perché ritengo in quella sede si prendono decisioni molto importanti che hanno impatto diretto sulla vita di persone e imprese".

Cosa occorre per rendere l'Europa più forte?

"Un’Europa più forte può avere due accezioni: la prima è nella considerazione che hanno i cittadini di questa istruzione, l’altra è il ruolo che l’UE può avere nello scacchiere internazionale. Per quel che riguarda il rapporto con i cittadini, credo che le recenti riforme, in discussione al parlamento europeo, che prevedono anche l’elezione diretta del presidente, potranno svolgere un ruolo importante nell’avvicinare i cittadini. In generale comunque è importante che l’Europa comunichi il più possibile le sue decisioni e soprattutto le ricadute sulle persone. Per quel che riguarda invece un ruolo incisivo nel rapporto con gli altri soggetti internazionali, penso che sia assolutamente determinante per l’Europa una vera unione sui grandi temi ma, al tempo stesso, una maggiore velocità nel prendere le decisioni. Anche per questo è fondamentale togliere il diritto di veto che troppo spesso rappresenta un rallentamento insopportabile all’interno del quadro internazionale".

Difesa comune ed emergenza climatica saranno i grandi temi del prossimo parlamento Europeo: condivide queste priorità o ce ne sono anche altre a suo giudizio?

"Naturalmente questi sono i due temi più importanti all’ordine del giorno, ma io penso anche che la gestione della crisi internazionale nata dopo la guerra in Ucraina e soprattutto una impostazione delle politiche europee improntate alla difesa dei valori cristiani siano questioni centrali per i prossimi anni. In particolare credo che la condivisione di alcuni valori debba essere una sorta di bussola nel momento in cui si vanno ad affrontare argomenti delicati".

Parliamo anche della realtà locale. Forlì è la città da cui parte. E' una città europea? Cosa si potrebbe fare per renderla più europea?

"Forlì ha certamente una vocazione europea che negli ultimi cinque anni è stata fortemente sviluppata da un’amministrazione dinamica, intraprendente e capace. Già il fatto che la nostra città per volontà del ministro Anna Maria Bernini sarà sede del G7 della cultura in programma in estate, fa capire l’importanza sempre crescente della nostra Forlì all’interno della scena politica nazionale. Più in generale, il nostro territorio e la sua vocazione turistica devono trovare una valorizzazione importante anche nel quadro europeo. Per rendere Forlì ancora più europea, la strada è solo quella della collaborazione stretta tra le istituzioni e non ci nascondiamo, avere un'esponente romagnola al parlamento europeo sarebbe certamente una grande occasione per tutto il territorio".

Questa città è stata martoriata dall'alluvione di un anno fa. Von Der Leyen nella sua visita di gennaio a Forlì promise 1,2 miliardi di Pnrr aggiuntivo per la ricostruzione. Si assume l'impegno di monitorare quest'importante cifra affinché arrivi effettivamente sul territorio?

"Naturalmente mi prenderei volentieri questo impegno qualora fossi eletta, ma in ogni caso penso che l’impegno del governo italiano e la determinazione con la quale proprio il governo ha voluto coinvolgere l’Europa nella fase della ricostruzione sia la miglior garanzia di quanto la Romagna e la sua ricostruzione siano una priorità assoluta. Penso che la determinazione che hanno mostrato i romagnoli nel rialzarsi subito dopo quei giorni terribili, abbia avuto una funzione di stimolo anche verso le istituzioni, che è stata immediatamente recepita".

In cosa può beneficiare Forlì in particolare dalle politiche europee per essere più competitiva?

"Forlì è certamente al centro di un progetto di rilancio che è già iniziato cinque anni fa e che sta trovando importanti spunti nella collaborazione continua con il governo. Allo stesso modo, la città e tutto il territorio beneficerebbero senza dubbio di un collegamento diretto con il parlamento europeo"

Per la sfida amministrativa locale, parallela alle Europee, come valuta la competizione elettorale in corso a Forlì?

"Credo che gli ottimi risultati dell’amministrazione Zattini siano sotto gli occhi di tutti; penso che i cittadini di Forlì ci siano resi conto dei benefici apportati da un modo nuovo, dinamico e soprattutto concreto di amministrare il Comune. Penso che ci siano tutti i presupposti per ottenere una conferma sul campo che a mio avviso sarebbe assolutamente meritata. Come Forza Italia siamo riusciti a mettere in campo una squadra di persone competenti, giovani e motivati che a mio avviso potrà essere il valore aggiunto all’interno della coalizione".