Elezioni Europee, intervista a Stamboulis, ex preside del liceo Canova: "Difesa comune, ma da che cosa ci dobbiamo difendere?"

Alle elezioni Europee è candidata per la formazione politica "Pace, terra e dignità" anche la ravennate Elettra Stamboulis, 55 anni, ex assessora alle Politiche Educative del Comune di Ravenna (dal 2008 al 2011). La candidata ha operato anche a Forlì come dirigente scolastica, per quattro anni come alla guida del liceo artistico "Canova" e per un anno come preside reggente dell'istituto comprensivo "Valle del Montone". Ecco le sue posizioni, intervistata da ForlìToday-RavennaToday.

Come sta procedendo la campagna elettorale? Quali richieste emergono dai cittadini all'Unione Europea?

"Sicuramente le cittadine e i cittadini sono preoccupati della situazione geopolitica: le guerre in corso in Europa e nel Vicino Oriente ci riguardano direttamente, non che le altre non siano correlate a quanto accade nel vecchio continente, ma nel caso del conflitto russo – ucraino e del genocidio in Palestina, ci si rende conto che continuare a “lavare” le nostre colpe nei giardini degli altri non terrà i nostri figli al sicuro. Dico le nostre colpe, perché in entrambi i casi ci sono delle responsabilità specifiche: il casus belli che ha scatenato il conflitto in Ucraina è l’espansione della Nato al di fuori dei confini decisi nei trattati di nascita di questo Paese e degli accordi bilaterali. Per non parlare dell’eccezione israeliana: nessun Paese si potrebbe permettere un attacco così smisurato e violento sui civili senza conseguenze gravissime, ma le nostre colpe ci rendono incapaci di riconoscere la sua violenza che non ha nulla a che vedere con lo stato di diritto e la legittima difesa. In particolare i più giovani vedono con chiarezza questi aspetti, anche perché come sempre le decisioni vengono prese senza interpellare chi poi in teoria dovrebbe andare a fare la guerra".

Quali sono le proposte che il suo partito intende portare in Europa?

"Pace Terra e Dignità non è un partito, è una compagine elettorale che si riconosce in un programma condiviso tra varie identità. Io mi candido in quota Diem25, il movimento di Yanis Varoufakis e Hrovat, presente in 13 Paesi europei. Abbiamo trovato molti punti in comune con la piattaforma condivisa anche se il nostro obiettivo è una “rivoluzione democratica” che permetta ai popoli di decidere e non ad una élite di tecnocrati di fare operazioni da ragionieri al servizio delle lobby finanziarie".

Un progetto a lei particolarmente caro che intende sostenere se eletta?

"Mi interessa impegnarmi sul tema della cybersicurezza, quella vera, che può essere regolamentata da un’Europa autorevole: non siamo tutti terroristi e permettere di inserire spyware nei telefoni di giornalisti, avvocati ed oppositori da parte dei governi europei non è qualcosa di compatibile con una democrazia. Se non operiamo rischiamo di trovarci nella distopia di Huxley. Il tema del controllo di chi può dare fastidio al discorso unico è molto rilevante in questo momento. Un altro tema a me molto caro è ovviamente quello dei sistemi educativi: come diceva Maria Montessori, la pace si costruisce nelle scuole, la politica può al massimo impedire ogni tanto una guerra".

Cosa occorre secondo lei per rendere l'Europa più forte?

"L’Europa deve imparare a dire no, grazie. A trovare soluzioni alternative. A prendersi l’autorevolezza per immaginare un mondo migliore. Ci sono stati momenti importanti in cui ci è riuscita. Poi c’è un problema di autoreferenzialità. Il mondo è grande e molto più complesso di quanto lo rappresentano. I Brics negli ultimi vent’anni sono cresciuti in modo molto più veloce e intenso dei G7. Non solo, l’apertura delle porte a nuovi Paesi come Arabia Saudita, Argentina, Egitto, Emirati Arabi ed Europa, dimostra una volontà di inaugurare una nuova stagione geopolitca e finanziaria. Per capirci: prima i BRICS (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) rappresentavano il 15% del PIL mondiale, ore il 32%. Occorre una geografia di relazioni diplomatiche, culturali ed economiche fortemente rinnovata".

Difesa comune ed emergenza climatica saranno i grandi temi del prossimo parlamento Europeo: condivide queste priorità o ce ne sono anche altre a suo giudizio?

"Da che cosa ci dobbiamo difendere esattamente? Perché il tema è la difesa comune? Non mi risulta che siamo stati attaccati da nessuno. Semmai ogni tanto partecipiamo a interventi Nato sulla cui legittimità sappiamo con certezza, dopo le rivelazioni di Wikileaks, ci hanno mentito in modo consapevole. Bisogna stare attenti a creare questo tipo di agende, perché poi le cose accadono e il caos che potrebbe scaturire non lo possono certo governare una triste schiera di burocrati della politica. No, non credo che la difesa comune sia un tema, ci serve una politica comune, più poteri al parlamento e meno alla commissione. Non solo la riduzione della CO2, ma investendo almeno il 5% del PIL europeo ogni anno nella transizione verso le energie rinnovabili, nel recupero della biodiversità perduta e in una prosperità sostenibile. Bond di investimento Green, non nuove armi, possono rendere più felici gli europei e anche gli altri paesi che condividono con noi il pianeta.

Parliamo anche della realtà locale. Lei parte dalla Romagna. È una realtà "europea"? Cosa si potrebbe fare per renderla più europea?

"La Romagna è una realtà internazionale. Non solo europea. Siamo insieme ad altre parti d’Italia, una comunità ricca di storie, lingue e narrazioni. I nostri studenti viaggiano con Erasmus, sono curiosi del mondo, spesso parlano almeno un’altra lingua a casa, e avrebbero bisogno di meno confini, soprattutto si aspettano leggi sulla cittadinanza più vicine ad una idea di Europa migrante: nello stesso mito fondativo di Europa, lei è una donna che dalle spiagge del Libano si rifugia a Creta".

La Romagna è stata martoriata dall'alluvione di un anno fa. Von Der Leyen nella sua visita di gennaio a Forlì promise 1,2 miliardi di Pnrr aggiuntivo per la ricostruzione. Si assume l'impegno di monitorare quest'importante cifra affinché arrivi effettivamente sul territorio?

"Mi assumo l’impegno di monitorare che ci siano interventi seri che evitino le catastrofi climatiche. I risarcimenti alle vittime climatiche sono importantissimi, ma ancora più importante è frenare questo processo perché altrimenti non ci sarà più risarcimento possibile. In Scozia ad esempio ci sono riusciti. Ce la possiamo fare anche noi".

In cosa può beneficiare la Romagna in particolare dalle politiche europee per essere più competitiva?

"Per il nostro territorio produttivo, culturale, e commerciale l’Europa e il Mediterraneo sono i due poli d’attrazione, diciamo che oltre alla competitività, dobbiamo ambire ad essere più equi nelle opportunità, rivedere le relazioni tra noi e l’ambiente che viviamo e costruire un sistema logistico più a misura di comunità. Le politiche europee devono essere un orizzonte per creare una Romagna meno inquinata (siamo la zona più inquinata d’Europa, non è facile, ma ci dobbiamo riuscire) e con un modello di sviluppo e convivenza sostenibile e solidale. I presupposti ci sono, ci vuole però più ascolto delle comunità, in particolare di quelle montane o delle frazioni, di chi di solito ha meno accesso alle decisioni: dobbiamo solo rimboccarci le maniche, come si è fatto in altri momenti. Avere uno sguardo e una politica che riesca a immaginare un orizzonte un po’ più vasto dalla gestione dell’emergenza".