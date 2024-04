Elezioni europee, l’ex Fridays For Future Giacomo Zattini candidato con il Movimento 5 Stelle

Il forlivese Giacomo Zattini è ufficialmente candidato per il Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni europee. Meldolese di 27 anni, e’ stato attivista del Fridays For Future di Forlì, il movimento ambientalista che si ispira alla giovane attivista svedese Greta Thunberg, diventandone portavoce nazionale nel 2023, partecipando anche alla Cop26 in Scozia e la Cop27 in Egitto. E’ recente la laurea magistrale in Scienze Internazionali e Diplomatiche dell’Università di Bologna. Dopo essersi iscritto al Movimento 5 Stelle, ha partecipato e superato le primarie online. Sarà candidato per la circoscrizione Nord-Est, che comprende Emilia Romagna, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.

“Inizia un mese di incontri, di impegno e di speranza - annuncia su Facebook-. Speranza di coinvolgere e mobilitare una moltitudine di persone di ogni età e provenienza, che vogliono un'Europa unita e forte per risolvere i problemi più rilevanti della nostra generazione: la guerra, la crisi climatica, le ingiustizie sociali”. “Nei prossimi giorni dirò meglio come ognuno e ognuna di voi potrà contribuire e far parte di questo progetto - conclude -. Insieme porteremo la nostra generazione a riaccendere la luce dell'impegno civico, con l'orgoglio di essere dalla parte giusta della storia, in un momento cruciale per il futuro dell'Unione Europea”.