Elezioni Europee, Paolo Barelli (Forza Italia) sostiene Bruno Molea: "Uomo dello sport"

''Valorizzare il ruolo delle associazioni e società sportive deve essere un compito fondamentale per la politica". E' il tema affrontato, durante un incontro alla Camera dei Deputati, tra il presidente del gruppo di Forza Italia, Paolo Barelli e Bruno Molea, dirigente sportivo, presidente di Aics (Associazione Italiana Cultura e Sport), presidente internazionale del Csit (Confederazione Sportiva Internazionale dei lavoratori) e componente dell'esecutivo nazionale del Forum Nazionale del Terzo Settore, candidato nel collegio Nord-Est nella lista Forza Italia - Noi Moderati per le imminenti elezioni europee.

"Per questo motivo - ha detto Barelli - sostengo la candidatura di un uomo dello sport, fortemente voluta anche dal Segretario nazionale Antonio Tajani, che ha alle spalle una lunga e incredibile esperienza, grazie ai suoi incarichi, nel sistema sportivo italiano ed internazionale. Lo sport nelle scuole e nelle università italiane non si pratica in modo adeguato e tantomeno l'agonismo. Il ruolo delle società sportive, quindi, diventa fondamentale nel sistema grazie al lavoro che svolgono migliaia di dirigenti capaci e appassionati".

Il "supporto economico da parte dello Stato e le attenzioni dell'Europa - ha rimarcato - sono attualmente inferiori alle aspettative, ma deve assolutamente crescere. Bisogna lavorare nelle istituzioni per far incrementare i fondi ed è compito della politica fare in modo che accada. Forza Italia ha nel suo programma la valorizzazione del ruolo dello sport e dell'associazionismo sportivo".

"Bruno Molea è la persona adatta, grazie alle sue capacità e alla grande conoscenza del settore, per fare in modo che le istituzioni italiane ed europee comprendano l'importanza di sostenere economicamente lo sport e il valore dell'associazionismo sportivo baluardo indispensabile per la promozione dello sport e del benessere sociale e sinonimo di benessere fisico, valori e principi sani", ha concluso