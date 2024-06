Elezioni europee, Rita dalla Chiesa sostiene Rosaria Tassinari: "Persona valida che raggiunge risultati concreti"

Rita Dalla Chiesa, deputata di Forza Italia e già per anni volto noto delle televisioni, scende in campo pubblicamente per sostenere la candidatura alle elezioni europee di Rosaria Tassinari. E lo fa con un video diffuso sui social nei quali spiega il motivo del suo endorsment. "Rosaria - esordisce ha molta energia, è puntuale ed impegnata nel suo lavoro in parlamento ma è anche molto presente nel territorio. Rappresenta le donne, capaci di fare tante cose e rappresenta la politica come dovrebbe essere: è affidabile, seria, generosa e molto innamorata della terra da cui proviene". E conclude: "Penso che votare per lei sia un’ottima scelta da parte dei cittadini perché significa mandare in parlamento una persona valida in grado di raggiungere risultati concreti”.