Elezioni europee, Stefano Bonaccini visiterà l'azienda termoidraulica nata negli anni '60

Lunedì 3 giugno alle 12 Stefano Bonaccini, presidente della regione Emilia-Romagna e candidato a rappresentare l’Italia alle Elezioni Europee, sarà in visita a Forlimpopoli in via dell’Artigiano, 31, all’azienda Elettromeccanica Angelini, specializzata in impiantistica elettrica, termoidraulica, energie rinnovabili e domotica. Accompagnato dalla sindaca Milena Garavini ed accolto dai titolari dell’impresa Alberto e Mattia Angelini, Bonaccini, dopo i saluti di rito, visiterà i vari comparti dell’azienda (ufficio tecnico, ufficio amministrativo, ufficio acquisti e magazzino).

"Elettromeccanica Angelini è stata prescelta per la visita del presidente regionale, in quanto ben rappresenta la tipologia imprenditoriale su cui si basa l’economia della nostra regione e, in definitiva, del nostro Paese - viene illustrato -. Si tratta, infatti, di un’azienda nata all’inizio degli anni ‘60 come piccola realtà artigiana grazie alle intuizioni di un giovane imprenditore, Ulisse Angelini, padre di Alberto e sviluppatasi nel tempo fino all’attuale configurazione, che conta oltre 60 addetti, un fatturato che di oltre 12 milioni di euro, un parco attrezzature ed automezzi che supera le 50 unità, la sede principale di Forlimpopoli di 5mila metri quadrati (fra area coperta e area scoperta) e una filiale operativa a Ravenna". All’evento, che si concluderà con un aperitivo preparato dalla sezione locale della Protezione Civile, parteciperanno autorità locali e rappresentanti delle imprese clienti di Elettromeccanica Angelini.