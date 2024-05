Elezioni europee, tappa a Forlì e Bertinoro per il candidato Pd Antonio Mumolo

“In Europa con gli ultimi”, è questo lo slogan di Antonio Mumolo, candidato per il Partito Democratico alle elezioni europee, che sarà sul territorio martedì 14 maggio. Si parte da Forlì, alle 18, con un aperitivo al Verdepaglia (corso Diaz, 14), nel quale Mumolo dialogherà con il candidato sindaco di Forlì, Graziano Rinaldini. Alle 20:30 ci si sposta a Bertinoro al Circolo arci di Panighina (via Consolare 2563) per la Festa del tesseramento e la cena, durante la quale Mumolo interverrà insieme a Gessica Allegni, segretaria territoriale del Pd Forlivese e sindaca di Bertinoro.