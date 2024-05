Elezioni europee, tappa a Forlì per il candidato Khaled Al Zee (Pace Terra Dignità)

Il comitato forlivese elettorale della lista alle Europee "Pace Terra Dignità" organizza sabato pomeriggio alle 16 un incontro nella sede di Rifondazione Comunista (via Locchi 7/d, Romiti) con il candidato alle elezione europee per la circoscrizione Nord- Est Khaled Al Zee, ingegnere e presidente della comunità palestinese del Veneto, cittadino italiano nato a Betlemme. E' stato protagonista di tutte le manifestazioni che si sono tenute nel Veneto e nelle regioni vicine in solidarietà con la Palestina. Recentemente ha partecipato alla missione umanitaria che ha portato in Italia dal Cairo otto bambini palestinesi di Gaza, alcuni con gravi patologie croniche, altri feriti in maniera grave e con amputazioni realizzate in condizioni estreme. "E' candidato per dare il suo contributo alla lotta per la pace e di poter rappresentare nel Parlamento europeo la voce del suo popolo e di tutti i popoli per il diritto alla libertà e ad una vita degna per tutti", viene illustrato.