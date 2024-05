Elezioni europee, Tassinari alla presentazione dei candidati di Forza Italia a Bologna: "La nostra squadra è compattata"

Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice di Forza Italia per l’Emilia-Romagna è intervenuta mercoledì a Bologna nel corso della presentazione dei candidati del partito alle prossime elezioni Europee in programma l’8 e il 9 giugno. "Spesso l’affluenza alle elezioni per scegliere il sindaco è superiore rispetto a quella per le elezioni Europee - ha esordito -. Se è giusto andare a votare per scegliere l’amministrazione comunale lo è altrettanto per decidere i deputati europei perché è proprio lì che si prendono decisioni che poi hanno ripercussioni dirette sulla vita delle persone e delle imprese".

"Il Partito Popolare Europeo avrà un ruolo centrale nella prossima maggioranza del parlamento europeo e Forza Italia ne fa parte: ecco perché mandare a Bruxelles un numero importante di eurodeputati di Forza Italia può permettere davvero di incidere sulle scelte future - ha aggiunto -. Per questo dobbiamo impegnarci tutti al massimo nello spiegare agli elettori che serve un voto utile e che l’unico voto veramente utile è quello per Forza Italia. La nostra squadra è molto compatta e l’Emilia-Romagna è assolutamente centrale in queste elezioni come dimostra la presenza di Antonio Tajani e Anna Maria Bernini alla nostra presentazione".

"La difesa dei nostri valori specialmente a difesa dei più giovani, la semplificazione delle procedure per le aziende e la valorizzazione delle nostre eccellenze turistiche ed enogastronomiche saranno alla base della nostra azione", ha concluso Tassinari.