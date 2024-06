Elezioni, Fabbri (Forlì Cambia): "Rafforzamento dell’attrattività del centro e task force a tutela del decoro urbano"

Rafforzamento dell’attrattività del centro e task force a tutela del decoro urbano. Sono queste le due proposte del candidato della lista civica a sostengo del candidato sindaco Gian Luca Zattini, Roberto Fabbri, per “rendere Forlì e il suo centro storico sempre più vivibile e a misura delle nostre famiglie".

"Lavoreremo per istituire un nucleo di pronto intervento a tutela del decoro del cuore della nostra città, con personale del Comune pronti a segnalare agli uffici preposti e alle forze dell’ordine situazioni di rischio, intervenire su scritte e danneggiamenti al patrimonio pubblico, comportamenti sospetti e ogni altro genere di atteggiamento in fregio alla legalità - aggiunge -. Sarà una sorta di unità speciale altamente operativa, con uomini e donne in servizio per le strade del centro con funzioni pratiche sul decoro, di presidio e deterrenza".

"Forlì è una città dove si vive bene ma vogliamo fare di più - prosegue Fabbri -. A partire dal centro storico, che dovrebbe rappresentare il quartiere più ambito anche dal punto di vista residenziale. Purtroppo, scontiamo decenni di politiche di sinistra incentrate sulla svalutazione del mercato immobiliare, che oggi si riscontra a macchia di leopardo in alcune vie del centro".