Elezioni, Federico Pizzarotti incontra "Rinnoviamo" per discutere di Europa e territorio

Federico Pizzarotti, candidato come indipendente con Azione alle prossime elezioni europee, terrà un incontro aperto al pubblico, con alcuni componenti e candidati della lista "RinnoviAmo Forlì" sabato alle 20. L'incontro si svolgerà presso la sede di RinnoviAmo Forlì, in corso Diaz, 94. "L'evento sarà un'importante occasione per un dialogo aperto ed approfondito che spazierà dalle questioni locali di Forlì a quelle europee, con l'obiettivo di creare un ponte tra le esigenze del territorio e le opportunità offerte dall'Unione Europea. Federico Pizzarotti, noto per il suo impegno politico e la sua visione indipendente, condividerà le sue idee e ascolterà le istanze dei partecipanti, in un confronto costruttivo e dinamico -. viene spiegato -. La lista "RinnoviAmo Forlì", schierata in appoggio a Graziano Rinaldini, si distingue per il suo impegno nel rinnovamento locale e per la promozione di politiche che favoriscano lo sviluppo sostenibile ed inclusivo della città. L'incontro con Pizzarotti rappresenta un'opportunità unica per rafforzare questa visione e per esplorare nuove sinergie a livello europeo".