Elezioni, festa con Bonaccini a sostegno di Rinaldini. Bentivogli (Lega): "Faccia mea culpa sull'alluvione"

"Dopo la decisione di abbandonare la Regione Emilia-Romagna in un momento a dir poco critico e trovare nuove opportunità a Bruxelles, Stefano Bonaccini approda nel forlivese per promuovere la sua candidatura alle europee e sostenere il candidato sindaco del Pd a Forlì, dove è preannunciata una festa con tanto di brindisi. Tutto bello, tutto legittimo. Speriamo che la venuta nella nostra città sia anche l’occasione per Bonaccini di assumersi finalmente le responsabilità che spettano alla Regione Emilia-Romagna per il disastro dell’alluvione, un disastro, nei fatti, annunciato”. Così il segretario comunale della Lega Albert Bentivogli.

“La mancata manutenzione dei fiumi e l’assenza di bacini di contenimento (vasche di laminazione e casse di espansione) hanno contribuito a peggiorare in modo esponenziale i danni causati dall’alluvione del maggio 2023 - afferma l'esponente del Carroccio -. Tutto il Pd, poi, ha fatto muro per nascondere queste carenze cercando di scaricare le colpe su altri. Cosa hanno impedito il deflusso delle acque attraverso i ponti occlusi da tronchi e sterpaglie o che hanno travolto argini fragilizzati per la mancata manutenzione? Non è colpa sicuramente dei cambiamenti climatici se la Regione non ha realizzato le necessarie opere di laminazione delle piene o se ha consentito un consumo di suolo anche in aree alluvionali che la pongono ai primi posti tra le regioni italiane più cementificate".

"Poco sappiamo poi delle opere per la messa in sicurezza del territorio realizzate dall’amministrazione regionale nell’anno post alluvione - prosegue Bentivogli -. Sarebbe questa, forse, l’occasione per Bonaccini per illustrare, prove alla mano, quanto già è stato fatto e quanto ancora è da realizzare o, addirittura, ancora da progettare. Ma siamo sicuri che tutta la kermesse si svolgerà in un tripudio di propaganda autopromozionale e di critiche pretestuose contro il Governo e contro l’amministrazione uscente. Un copione ormai abusato e a cui non crede più nessuno. Esattamente come non è credibile il candidato sindaco del Pd a Forlì che, non avendo un programma né un progetto concreto e realizzabile, sferra solo sterili attacchi all’attuale Giunta Zattini attribuendole colpe e responsabilità che sono invece delle Giunte regionali presenti e passate a guida Pd”.