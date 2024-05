Elezioni, Foietta e la questione sanità: "A Santa Sofia persi in dieci anni numerosi e preziosi servizi"

Flavio Foietta, candidato sindaco per la lista 'Per Santa Sofia', solleva un pressante allarme riguardo alla situazione attuale dell'Ospedale Nefetti e dei servizi sanitari nella nostra comunità. “Abbiamo terminato il nostro mandato con un ospedale molto più efficiente di quello odierno. Sono passati 10 anni dal 2014 e da allora abbiamo perso numerosi e preziosi servizi”, afferma Foietta. Durante il suo mandato come sindaco di Santa Sofia (dal 2004 al 2014) Foietta ricorda di essersi “impegnato con fermezza per proteggere l'integrità del Presidio Ospedaliero Nefetti, scongiurando il rischio imminente di trasformazione in una Casa della Salute, come già allora volevano il sindaco di Forlimpopoli e presidente della Conferenza dei Sindaci, il sindaco di Modigliana ed altri ancora”.

"Tra i servizi persi durante questo periodo c'è la chiusura del servizio di endoscopia digestiva e la mancanza dell'oculista nell'area ambulatoriale - prosegue -. Inoltre, la ci sono recente traslocazione della guardia medica, ora operante da Premilcuore anziché dall'Ospedale Nefetti, e l'eliminazione dell'auto medicalizzata precedentemente disponibile a Meldola per servire la vallata". Il candidato sindaco si esprime anche circa l’istituzione del Cau: “La costituzione del Cau è ben definita nel decreto ministeriale 77/2022 e nelle delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna e li vede collocati prioritariamente presso le Case di Comunità e, solo tra altre possibili soluzioni, accanto al Punti di Primo Intervento. A Santa Sofia il Cau è stato collocato proprio accanto al Punto di Primo Intervento, pertanto si può ragionevolmente pensare che alla fine andrà a sostituirlo con una ulteriore grave perdita per il nostro territorio, anche perché non è stato previsto personale infermieristico in aggiunta, ma viene utilizzato lo stesso del punto di primo intervento”.

Perplessità anche sulla Casa di Comunità che oggi si trova in via Nefetti, negli spazi dell’ex casa di riposo: “A questa struttura fa riferimento una popolazione di circa 10mila abitanti della Valle del Bidente – prosegue Flavio Foietta –, pertanto da normativa deve essere facilmente identificabile e raggiungibile dalla cittadinanza anche perché qui è previsto lo spostamento di altri servizi sociali e sociosanitari come l’infermiere delle cronicità, l’infermiere di famiglia, le assistenti sociali”. Foietta ribadisce "la necessità che questa struttura sia facilmente accessibile e funzionale alle esigenze della popolazione locale, inclusi anziani e disabili, anche in considerazione del fatto che diversi spazi del Nefetti attualmente sono inutilizzati". In conclusione, il candidato sindaco sottolinea "l'importanza di presidiare con tenacia e costanza la sanità della comunità di Santa Sofia. "Dobbiamo agire con decisione per mantenere i servizi essenziali nella nostra città, se non vogliamo vederli gradualmente erosi".