Elezioni a Forlì, l'avvocato Farneti "corre" con Fratelli d'Italia: "Per una città più sicura e moderna"

L’avvocato Paolo Farneti, 53 anni, padre di Giulia, Edoardo ed Enrico, si candida con Fratelli d’Italia alle elezioni amministrative dell’8-9 giugno, in sostegno alla conferma del sindaco Gian Luca Zattini. Avvocato del foro di Ravenna con studio proprio specializzato in recupero credito, infortunistica stradale, rapporti tributari e societari; è già stato consigliere comunale a Forlì dal 2004 al 2009.

“Forlì è la città che amo, qui ho le mie radici, le mie speranze, i miei orizzonti – dichiara Farneti -. Il mio impegno si è profuso sempre con il fine ultimo di cercare di creare una società migliore, dove una corretta integrazione potesse sfociare in una corretta convivenza, facendo salvi i valori cristiano giudaici della famiglia e l’etica del rispetto della vita stessa. Prima di Zattini, 49 anni di sindaci di sinistra hanno rappresentato un passato politicamente ed economicamente fallimentare che hanno fatto sprofondare Forlì in un sonno profondo. Negli ultimi 5 anni, invece, la città si sta risvegliando, con progetti all’avanguardia proiettati in un mondo sempre più green, con un impegno concreto anche per il centro storico che dovrà tornare il ‘salotto buono della città‘, cercando di riportare residenti e assicurando maggiore sicurezza ai cittadini".

"La mia professione – aggiunge il candidato consigliere - mi ha portato ad essere quanto mai oggi vicino alle reali esigenze del cittadino, oltre che delle piccole medie imprese. Dobbiamo continuare l'impegno per dare ai nostri figli una città sicura, moderna, con servizi sempre più efficienti con particolare attenzione all’Università, oggi sempre più elemento fondante della città, contrastando le varie situazioni di disagio sociale, focalizzandoci sia sugli anziani, spesso lasciati soli, sia sul disagio giovanile. I giovani sono il nostro futuro e saranno le colonne portanti della nostra società – conclude Farneti - Sarà inoltre importante portare la voce della nostra terra in Europa ed il mio impegno sarà per il candidato Stefano Cavedagna per un'Italia forte nello scacchiere europeo”.

“Paolo Farneti mette il suo bagaglio di esperienza al servizio della città e questa è una bella notizia per Forlì – commentano Alice Buonguerrieri, deputato e presidente provinciale di Fratelli d’Italia, e Vincenzo Bongiorno, coordinatore comunale del partito – Stiamo costruendo una squadra forte e determinata, a supporto del sindaco Gian Luca Zattini”.