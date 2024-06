Elezioni a Forlimpopoli, i due candidati Garavini e Montalti si confrontano in un doppio faccia a faccia

Doppio faccia a faccia per gli aspiranti sindaco di Forlimpopoli. I cittadini che vorranno conoscere direttamente dai candidati le loro proposte e le diverse ricette amministrative per i prossimi 5 anni nel comune artusiano possono partecipare a due confronti. Il primo è stasera, martedì, alle 20,30 organizzato dal “Nuovo Piccolo Club”, in piazza Garibaldi 26 (Palazzo dell'Orologio).

Titolo dell'incontro è “La nostra città futura” e partecipano Raffaele Montalti (candidato sindaco della lista “La Nostra città”) e Milena Garavini (sindaca uscente e candidata sindaco della lista

“Forlimpopoli futura”. Presenti anche altri candidati della rispettive liste. Modera il dibattito Fabio Campanella, direttore di ForlìToday.

Analogo confronto tra Garavini e Moltalti alle 18 di mercoledì 5 giugno. In questo caso l'incontro si tiene in via del Castello, ed è organizzato dal circolo Arci “Bevitori longevi”. Modera l'incontro tra i due aspiranti sindaci il giornalista del Resto del Carlino Matteo Bondi.