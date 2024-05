Elezioni, Fratelli d'Italia presenta i suoi 32 candidati: "Col governo Meloni al centro di progetti all'avanguardia"

Martedì sera Fratelli d'Italia ha presentato alla Collina dei Conigli, al Parco urbano di Forlì, la sua lista per le amministrative dell'8-9 giugno. Davanti ad oltre 150 persone, i 32 candidati al consiglio comunale hanno raccontato le ragioni che li hanno spinti ad impegnarsi in prima persona per il bene della città e a sostegno del candidato sindaco Gian Luca Zattini, che è intervenuto portando una sua sua riflessione. "Una serata di vera politica e grande partecipazione – osserva Alice Buonguerrieri, deputata e presidente provinciale di Fratelli d'Italia -. I risultati dell'Amministrazione Zattini, frutto anche della virtuosa sinergia con il Governo Meloni, sono sotto gli occhi di tutti”.

“Siamo orgogliosi dei 32 candidati che con Fratelli d'Italia si sono messi a disposizione, con amore per Forlì e competenza – commenta Vincenzo Bongiorno, coordinatore comunale di FdI e capolista di Fratelli d'Italia alle elezioni comunali - Per noi la politica è servizio al bene comune, alle persone, alle famiglie e alle tante realtà che danno forza alla dimensione comunitaria della società. Con questo spirito siamo al fianco di Gian Luca Zattini per la sua rielezione. Con Zattini, per Forlì si sono avviati così tanti cantieri che mai in passato si erano visti prima, per realizzare infrastrutture strategiche che cambieranno decisamente in meglio il volto della città. Grazie al Governo Meloni, all'impegno diretto del viceministro Galeazzo Bignami, e a quello dell'on. Alice Buonguerrieri, sempre vicini al territorio, Forlì può contare su importanti investimenti pubblici, che la vedono città al centro di progetti all'avanguardia”.

“È stato un vero piacere sentire il caldo e convinto sostegno di Fratelli d'Italia - dice Zattini - Possiamo dire con orgoglio di essere riusciti ad amministrare egregiamente, anche nelle difficilissime condizioni dettate da due anni di pandemia, dalla crisi energetica e dalla devastante alluvione del maggio 2023. Quando siamo entrati in Comune, abbiamo trovato una città addormentata: in soli cinque anni abbiamo rinnovato Forlì, migliorando la vita urbana, valorizzando il patrimonio culturale e storico, curando gli spazi verdi, sostenendo le imprese locali, guardando ai giovani e alle persone. Abbiamo cambiato passo, ma il lavoro non è ancora finito. Grazie alla vicinanza del Governo, abbiamo avuto la possibilità di progettare interventi mai riusciti prima, come il recupero dell'ex monastero della Ripa, solo per fare un esempio. Un grazie lo voglio poi rivolgere al viceministro Galeazzo Bignami, per il suo costante aiuto e in particolare per il ruolo che ha avuto nel salvare e rilanciare la scuola Enav per controllori di volo presente a Forlì, che rischiava la chiusura. Insieme, tutta la coalizione unita, abbiamo la forza e il talento di continuare a fare correre Forlì”. È intervenuto anche Luca Bartolini, coordinatore del comprensorio forlivese di FdI, che ha spiegato l'importanza del voto per le elezioni europee a sostegno di Fratelli d'Italia, scrivendo come preferenze nella scheda marrone Meloni e Cavedagna: "Votando Stefano Cavedagna abbiamo un'opportunità storica – rimarca Bartolini – quella di eleggere in Europa un rappresentante di destra della Romagna: un giovane e competente candidato che conosce il nostro territorio”.

I candidati

La lista di Fratelli d'Italia per il consiglio comunale di Forlì è composta da 32 candidati, 14 donne e 18 uomini: Vincenzo Bongiorno, Maria Margherita Assogna, Luciano Baiardi, Damiano Bartolini, Elisabetta Barzanti, Emanuela Bassi, Jessica Benini, Alberto Bravi, Marco Catalano, Giacomo Cenesi, Paolo Consiglio, Alfonso Cristian D’Aiello, Fabio Dall’Agata, Ramona Carmela Del Gatto, Gabriella Fagnoli, Paolo Farneti, Lucia Fuochi, Erio Garavini, Paola Garavini, Massimo Mazzanti, Micaela Montanari, Armando Pompignoli, Fabrizio Ragni, Andrea Ravaldini, Daniela Salerno, Daniela Saragoni, Chiara Tartaretti, Cristina Tassinari, Salvatore Tolve, Cinzia Venturi, Alberto Zaccaroni, Carlo Zollo.