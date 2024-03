Elezioni, dopo Italia Viva anche Azione si spezza sul sostegno a Zattini: il segretario provinciale rinuncia al mandato

Dopo Italia Viva di Matteo Renzi, anche Azione di Carlo Calenda si spezza a livello locale sulla scelta di appoggiare il sindaco di centro-destra Gian Luca Zattini alle prossime elezioni comunali. Il segretario provinciale Umberto Orlati, infatti, ha rimesso i suoi mandati sia come segretario provinciale di Forlì-Cesena, ruolo ricoperto negli ultimi anni, sia nella segreteria regionale, tanto che l'annuncio di sostenere Zattini è arrivato dal segretario regionale Marco Lombardo e non dal vertice provinciale del partito, che era in posizione di dissenso.

Azione ha scelto di puntare sulla candidatura dell'ex assessora allo Sport della giunta di Davide Drei Sara Samorì, che uscita dal Pd si è avvicinata al partito di Calenda. Samorì si dovrebbe presentare nella lista civica del sindaco Gian Luca Zattini, ma parte dei voti di Azione potrebbero seguire il segretario provinciale Orlati. Si replica quindi la spaccatura che si era già verificata in Italia Viva, dove si è formata una fronda di circa una ventina di iscritti contrari al sostegno al centro-destra, tra cui il consigliere comunale Massimo Marchi, che ha anche firmato recentemente una posizione politica comune sul tema degli orari pomeridiani delle scuole materne comunali, assieme a Pd, Forlì e Co e M5S.