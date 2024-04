Elezioni, Giacomo Cenesi (FdI): "Intitolare uno spazio scolastico a Sergio Ramelli"

Intitolare degli spazi scolastici a Sergio Ramelli, studente milanese ucciso 49 anni a sprangate a soli 18 anni da un gruppo del servizio d'ordine di Avanguardia Operaia della facoltà di medicina. E' la proposta di Giacomo Cenesi, coordinatore provinciale Azione Studentesca e candidato alle Elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno a Forlì nella lista di Fratelli d'Italia. "Questo gesto ha lo scopo di sensibilizzare gli alunni, i professori, i dirigenti scolastici al ricordo di uno studente ammazzato, affinché la sua storia possa essere conosciuta da tutti e l’odio politico venga definitivamente sconfitto dall'amore per una Nazione e dall'impegno per la militanza - aggiunge Cenesi -. Oggi più che mai abbiamo il dovere di ricordare e trasmettere la memoria di quanto accaduto a Sergio Ramelli, affinché il suo ricordo resti come monito contro ogni tipo di violenza e di discriminazione: perché solo mantenendo viva la memoria – conclude il coordinatore provinciale di Azione Studentesca - si può evitare che si torni indietro”.