Elezioni, Gian Marco Pergolini si schiera con Forza Italia: "Lavorerò per una Forlì più dinamica e attraente con l'aiuto dei giovani"

Tra i candidati di Forza Italia c'è anche il 26enne Gian Marco Pergolini, residente a Castrocaro Terme. "Un giovane a cui stanno a cuore il centro storico di Forlì e i problemi dei giovani non potevamo non candidarlo consigliere comunale nella nostra lista di Forza Italia collegata al candidato sindaco Zattini”, affermano il coordinatore cittadini degli azzurri Joseph Catalano, dell’assessore Giuseppe Petetta e della deputata e presidente del coordinamento regionale dell’Emilia Romagna di Forza Italia Rosaria Tassinari.

Racconta il candidato consigliere Pergolini: "Sono diplomato ragioniere e perito commerciale e attualmente ricopro il ruolo di responsabile amministrativo in un'importante azienda di abbigliamento a Forlì. Sono cresciuto in una famiglia sempre dedita al lavoro: mio padre gestisce un'officina meccanica e da gommista, attività alla quale dedico il mio tempo libero, mentre mia madre lavora presso un'associazione di categoria artigiani. La mia relazione con la città di Forlì è profonda, sia per motivi lavorativi che personali: ho legami di amicizia, pratico sport e da diversi anni sono attivo come volontario nella Protezione Civile”.

"Il mio obiettivo per Forlì è quello di renderla più dinamica, viva e attraente, soprattutto collaborando e coinvolgendo i giovani in modo da valorizzare i punti di forza di questa città - sottolinea -. Desidero poi creare sinergie tra scuole, università e aziende per promuovere lo sviluppo della città. La mia esperienza nel settore commerciale mi spinge a concentrarmi sulla riqualificazione del centro storico, che purtroppo è sempre più trascurato”.

Ha scelto di candidarsi per Forza Italia "perché sin dall'inizio i responsabili mi hanno accolto con entusiasmo, concedendomi spazio per promuovere i miei obiettivi. Sono pronto ad affrontare questa sfida con determinazione, convinto di essere il giusto punto di riferimento per i cittadini ed in particolare modo per i giovani”.