Elezioni, Gianni Cuperlo ospite a Forlì con il candidato sindaco Graziano Rinaldini

Un nuovo appuntamento a Forlì in vista delle prossime elezioni dell’8 e 9 giugno: domenica 19 maggio, alle 12 sarà a Forlì il deputato del Partito Democratico Gianni Cuperlo per dialogare di giustizia sociale ad un anno dall’alluvione. L’evento è previsto al Bistrò Verdepaglia (corso Diaz, 14), insieme a Davide Ranalli, sindaco di Lugo, e Graziano Rinaldini, candidato sindaco per il Centrosinistra. I saluti sono affidati a Gessica Allegni e Michele Valli, segretari territoriale e comunale del PD.