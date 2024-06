Elezioni, Gramellini (Lega): "Mi candido per una Forlì imprenditoriale e sostenibile e per le generazioni future"

"Mi candido per la prima volta per mettere la mia esperienza professionale al servizio dei cittadini forlivesi". Queste le parole di Maddalena Gramellini, 41 anni, candidata nella lista della Lega. "Mi occupo di igiene ambientale ed è proprio di ambiente che ambisco ad occuparmi in caso di elezione - esordisce -. L'amministrazione Zattini negli ultimi 5 anni, pur essendo stata colpita da molte avversità, è riuscita a riqualificare Forlì e farne tornare a risplendere il suo patrimonio culturale e green. L'impegno deve proseguire e mi candido per la prima volta per mettere la mia esperienza professionale al servizio dei cittadini forlivesi. Sono convinta che per 70 anni Forlì è rimasta ingessata a concezioni che non sostenevano le reali esigenze dei cittadini. La bellezza di Forlì merita sviluppo culturale, rilevanza turistica ed incremento di spazi verdi per noi e per i nostri animali. Per una Forlì imprenditoriale e sostenibile e per le generazioni future".