Elezioni, i candidati del Pd sottoscrivono l'appello delle associazioni Libera e Avviso Pubblico

Dopo il candidato sindaco della coalizione di centrosinistra Graziano Rinaldini, anche tutti i candidati al consiglio comunale della lista del Partito Democratico hanno sottoscritto l’appello delle associazioni Libera e Avviso Pubblico. “Ci riconosciamo appieno nei principi ispiratori dell’appello - dichiarano i candidati dem -, che fa riferimento alla politica intesa come servizio per il bene della comunità, all’onestà e al senso di responsabilità, elementi primari per contrastare le possibili ingerenze della criminalità organizzata e della corruzione".

"L’impegno sottoscritto riguarda i comportamenti individuali dei candidati - proseguono i rappresentanti della lista Pd -, ma sollecita anche la promozione della cultura della trasparenza e della cittadinanza responsabile, l’applicazione di processi di Open Government e di accesso agli atti delle scelte politiche e amministrative. Inoltre, sosteniamo l’attivazione di collaborazioni tra i diversi livelli istituzionali e la condivisione delle Banche dati per la prevenzione dei fenomeni corruttivi e dei reati fiscali, ambientali e riciclaggio e la costituzione di parte civile del Comune e della Regione in processi afferenti i reati di criminalità organizzata". "Infine un appello al voto - concludono i firmatari -, un dovere civico attraverso cui si realizza in modo concreto la partecipazione democratica alla vita del proprio paese e della propria città, come sancito dall’articolo 48 della Costituzione".