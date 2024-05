Elezioni, i giovani candidati dem: "Dare la giusta attenzione alle nuove generazioni per migliorare la quotidianità"

"La città universitaria deve impegnarsi per migliorare la quotidianità dei giovani, di chi studia e lavora a Forlì". Così i giovani candidati dem a sostegno del candidato sindaco della coalizione di centrosinistra Dalila Nervegna, Cecilia Spazzoli, Gianluca Tetto e Michele Valli. "Facciamo parte di quei ‘nativi digitali’ abituati a comunicare e informarsi tramite i social, strumenti spesso indispensabili per il nostro socializzare - esordiscono -. Quest’ultimo fondamentale aspetto è emerso dall’incontro organizzato da noi candidati e candidate della lista Graziano Rinaldini Sindaco con giovani forlivesi, universitari e non. Nel dialogo che si è instaurato durante l’incontro sono emerse criticità sulle quali il programma elettorale della coalizione di centro-sinistra ha già posto l’attenzione: l’abbassamento del costo degli affitti, il miglioramento del trasporto pubblico locale, la volontà di stimolare opportunità di lavoro qualificato per chi sceglie di formarsi a Forlì, all’interno di aziende specializzate. Inoltre, nell’ottica di una migliore integrazione tra universitari e città è chiara la necessità di rilanciare e rivitalizzare la Consulta dei giovani, istituita nel 2018, e sparita in questi ultimi 5 anni. Tramite i suoi rappresentanti designati, la Consulta ha la possibilità di interrogare la giunta e ha diritto di parola in Consiglio Comunale".

"Una città universitaria non è solo una città che vanta la presenza di Dipartimenti di eccellenza e cita con orgoglio il numero di studenti iscritti, soddisfatta dei notevoli introiti economici che queste presenze comportano - proseguono -. La città universitaria deve impegnarsi per migliorare la quotidianità dei giovani, di chi studia e lavora a Forlì; anche perché di rimando questo avrà ricadute positive sul vivere quotidiano di tutta la comunità forlivese, del centro storico e non solo. Un’amministrazione comunale attenta ai giovani deve prima di tutto ascoltarli, recepire le loro preoccupazioni di fronte al cambiamento climatico, ai disastri ambientali, alle incertezze del mondo del lavoro, ai salari troppo bassi che a fatica ci permettono di andare in affitto prima dei 25 anni, o addirittura pensare a fondare una famiglia, avere figli. Un’amministrazione comunale, tramite l’assessorato alle politiche giovanili può dare la giusta attenzione alle nuove generazioni, ai loro quesiti e alle loro esigenze, perché, ovviamente, ben vengano spazi per eventi o manifestazioni a loro dedicate, ma non ci si può certo limitare a questo. Vogliamo perciò ribadire l’importanza della digitalizzazione, della comunicazione pensata per i giovani della quale non si può più fare a meno".