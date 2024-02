Elezioni, i giovani della Lega organizzano tavoli tematici sui temi delle nuove generazioni

“I giovani della Lega sono parte attiva e fondamentale nella prossima campagna elettorale in vista delle elezioni amministrative. Parte da qui il progetto del ‘venerdì dei giovani’, un appuntamento settimanale per parlare non solo di identità e futuro, ma per mettere sotto la lente anche le tante problematiche delle nuove generazioni, quelle che noi stessi viviamo, e delle soluzioni che abbiamo individuato e vogliamo proporre”: E’ quanto afferma in una nota Andrea Costantini, segretario dei Giovani Lega Romagna.

“Scuola, università, lavoro, sport, sicurezza, bullismo, famiglia e tanto altro sono i temi su cui in questi anni abbiamo lavorato ottenendo importanti risultati. Su queste vogliamo misurarci e confrontarci raccogliendo le esperienze dei nostri coetanei che invito, se interessati, ad incontrarsi nella nostra sede di via Allegretti 112, ogni venerdì dalle 17 alle 18, dove organizzeremo confronti in tavoli tematici. In questi cinque anni, - conclude Costantini - l’amministrazione comunale ha finalmente messo i giovani al centro dell’attenzione valorizzandone il potenziale. Credo che si debba partire da questo buon risultato per dare un’ulteriore accelerata al coinvolgimento delle nuove leve nell’amministrazione della città”.