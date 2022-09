Elezioni, i vertici di Fratelli d'Italia e Gioventù Nazionale: "Al fianco di Buonguerrieri per difendere la Romagna"

"Una campagna elettorale breve ma intensa, ma siamo tutti al fianco di Alice Buonguerrieri per supportarla al meglio in questa sfida, una sfida che ci vede coinvolti per dare un governo di centrodestra alla Nazione e assicurare una qualificata rappresentanza alla Romagna e al nostro territorio a Roma". Fratelli d'Italia fa quadrato attorno all'unica romagnola candidata alla Camera dei Deputati per il partito di Giorgia Meloni. Un messaggio di sostegno e un impegno diretto nella competizione elettorale che arriva dal coordinatore comprensoriale di Forli Luca Bartolini, di Cesena-Valle Savio Cesare Polidori, di Cesenatico-Rubicone Emilio Zarrelli, insieme alla capopruppo al Consiglio Comunale di Forlì Emanuela Bassi, al consigliere provinciale Lucio Moretti, al coordinatore provinciale di Gioventù Nazionale Nicholas Pellegrini, al presidente del Circolo Gn Cesena Nicoló D'Altri, ai presidenti dei Circoli di Forlì Lucia Fuochi (Atreju) e Marco Catalano (Caterina Sforza), nonchè ai coordinatori comunali Luca Lucarelli (Cesena), Sebastiano Padovan (Cesenatico), Paolo Perini (Predappio), Lara Bruno (Meldola), Francesco Caponetto (Castrocaro), Roberta Bennati (Tredozio), Alex Moretti (Bagno di Romagna), Kitty Montemaggi (Savignano sul Rubicone), Marco Bardeschi (Verghereto), Maria Vittoria Cesaretti (Sarsina), Valerio Bernabini (Mercato Saraceno), Simone Pascuzzi (San Mauro Pascoli) e William Roberti (Borghi).

"Alice, come coordinatrice provinciale, sta radicando con successo il partito sul territorio e nel suo lavoro ha saputo fare squadra. Ecco, la forza della squadra si sta vedendo anche in questa campagna elettorale e siamo convinti che porterà i risultati attesi - proseguono i dirigenti di FdI e Gioventù Nazionale - Noi siamo determinati a non arrenderci al declino economico, sociale, culturale e politico della Nazione. Vogliamo difendere l'Italia e rilanciarla attraverso un programma che guarda al futuro e considera anche le esigenze del territorio: il declino in cui ci troviamo è dettato da scelte sbagliate di una classe politica che ha rinunciato a difendere l’interesse nazionale. Il 25 settembre avremo finalmente l'occasione di voltare pagina rispetto a una storia che in dieci anni ha visto nascere ben sette governi figli di giochi di palazzo, manovre fatte sulla testa, e sulle tasche, degli italiani. E in questa fase la sinistra è sempre rimasta nelle stanze del potere, anche in spregio alla volontà popolare. È tempo di cambiare. Fratelli d’Italia ha dimostrato di essere l’unica reale alternativa credibile all’attuale sistema di potere della sinistra. Ringraziamo Giorgia Meloni e il partito nazionale per aver ascoltato il nostro territorio nella composizione delle liste e aver inserito Alice Buonguerrieri, che ora sta conducendo una campagna elettorale con impegno e competenza e confidiamo che domani possa rappresentarci in Parlamento - concludono gli esponenti di FdI - Il suo attaccamento al territorio, la sua passione, la rete di persone e relazioni che sta costruendo saranno un importante valore aggiunto per Cesena e la Romagna".