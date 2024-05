Elezioni, "Idee per Meldola" organizza un giropizza: serata con il candidato sindaco Cavallucci

Venerdì, dalle ore 19.30, la lista civica "Idee per Meldola" organizza un giropizza di autofinanziamento presso le Ex Scuole Elementari di Ricò in via Ricò Centro. Nel corso della serata interverrà Roberto Cavallucci, candidato alla carica di sindaco del Comune di Meldola. Prenotazione: 339.5470701.