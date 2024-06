Elezioni, il Cafè Scientifico di Rinnoviamo: "Forlì va trasformata in una smart city, è il momento di agire"

Martedì sera si è svolto, presso la cornice informale del Jump, il vivace Café Scientifico di confronto su Smart city, intelligenza artificiale e Data Science, organizzato dal gruppo innovazione di RinnoviAmo Forlì. Il team, composto da Francesco Marino (ingegnere elettronico e project manager), Anna Lisa Balestra (dirigente aziendale), Alessandro Bravi (Ic Atdministrator), e Francesca Resta (ingegnere elettronico e consulente informatico), ha coordinato l'evento che ha visto la partecipazione di esperti (Martina Cavallucci, ingegnere Informatico e Data Scientist, e Luca Calderoni, Dottore di Ricerca in Scienze Informatiche e Professore a contratto presso l'Università di Bologna) che hanno condiviso le loro competenze su Intelligenza Artificiale, Data Science e Smart city, coinvolgendo il pubblico in una discussione approfondita.

Il candidato sndaco della coalizione di centrosinistra, Graziano, Rinaldini, spiegano gli organizzatori, "anche in qualità di ex dirigente di una grande società territoriale che ha fatto dell’innovazione uno dei suoi tratti distintivi, ha arricchito il dibattito con considerazioni lungimiranti e domande puntuali, sottolineando la necessità di colmare il ritardo di Forlì nella digitalizzazione, come evidenziato anche dal report pubblico ICity Rank 2023. La serata ha confermato l'importanza di innovare e accelerare la digitalizzazione dell'amministrazione comunale, per offrire servizi più efficienti ai cittadini".

"Siamo molto indietro, lo dimostrano i dati ufficiali, mentre le potenzialità della digitalizzazione sono enormi e le dobbiamo sfruttare, anche per prevenire e monitorare gli effetti del cambiamento climatico", le parole di Balestra, mentre per Bravi "è centrale valutare le opportunità ma anche le criticità legate alla gestione dei dati sensibili delle persone che questi strumenti comportano. L’amministrazione chiamata a governare deve avere al suo interno professionisti del settore, per poter prendere decisioni puntuali e competenti su una materia in velocissimo cambiamento, ma ad alto impatto sulla vita quotidiana di tutti noi. Occorrono canali di formazione ed informazione adeguati e rivolti ai cittadini di tutte le età".

Secondo Resta, "occorre aumentare la consapevolezza dei potenziali vantaggi e benefici dei progetti di Smart Cities, migliorando l'alfabetizzazione digitale a tutti i livelli ed utilizzando mezzi appropriati al fine di coinvolgere e responsabilizzare gruppi di popolazione difficili da raggiungere, quali ad esempio coloro che vivono in condizioni di povertà e/o di esclusione sociale, giovani e anziani, migranti, persone con disabilità, e favorire un equilibrio di genere nella partecipazione. Siamo convinti che questa collaborazione contribuirà a garantire una maggiore trasparenza, innovazioni urbane più sostenibili e responsabili e, pertanto, città più inclusive". "Sottovalutata l’importanza del dato, della sua qualità e della corrispondenza di esso alla realtà. La necessità di un continuo monitoraggio con indicatori, questionari - dice Cavallucci -. L’intelligenza artificiale è solo un mezzo/strumento per supportare i processi e le decisioni, sarebbe utile ed opportuno prima comprendere il contesto e gli obiettivi. Rispetto al contesto cittadino bisogna fare una mappatura dei dati disponibili e studiare come attribuirvi valore. Un esempio può essere aderire a progetti di open data, formare i cittadini su servizi delle PA, dell’uso di Internet e delle nuove app e tecnologie".

Per Calderoni, "una Smart City è un contesto urbano ad alte prestazioni, in cui i cittadini vivono in modo indipendente e sono più consapevoli delle opportunità circostanti, grazie allo sviluppo lungimirante della politica economica, della governance, della mobilità e dell'ambiente. Le infrastrutture TIC svolgono un ruolo chiave in questo nuovo campo di ricerca, essendo anche un mezzo per la società per consentire a nuove idee di prosperare e di sviluppare approcci nuovi e più efficienti". “Concordo con l’importanza di trasformare Forlì in una smart city, dotata di sensori per monitorare e prevenire alluvioni e impatti climatici, gestire il traffico e migliorare l'efficienza energetica, con benefici economici per tutti - le parole di Rinaldini -. È emerso chiaramente che la tecnologia e l'intelligenza artificiale sono strumenti potenti il cui impatto dipende dall'uso che ne facciamo. Per sfruttare appieno le potenzialità della digitalizzazione, è fondamentale aumentare la consapevolezza e migliorare le competenze digitali della cittadinanza e delle imprese locali. Questo è il momento di agire per evitare di rimanere indietro e prepararsi al futuro".

"Ci sono tanti spunti di riflessione, una maggiore consapevolezza ed una domanda: quante delle liste in corsa in questa campagna hanno messo tra i principali punti programmatici l’innovazione della nostra città e l’importanza che questa sia guidata con competenza e trasparenza come opportunità per i cittadini? Siamo contenti di aver potuto contribuito alla possibile risposta con questo evento e di aver ricevuto un riscontro positivo da parte dei cittadini", conclude Marino.