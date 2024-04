Elezioni, il candidato Kevin Bravi (La Civica) incontra Confcommercio

“Ringrazio Confcommercio - afferma Kevin Bravi, candidato della lista "La Civica" a sostegno di Zattini sindaco alle prossime elezioni comunali - a partire dal Presidente Roberto Vignatelli e dal direttore generale Alberto Zattini per l’incontro, svolto nella sede dell’Associazione, nel pomeriggio di Lunedì 8 aprile". Nel corso del confronto, al quale hanno partecipato i rappresentanti Politici e Tecnici dell’Associazione, sono state esaminate le varie tematiche e problematiche da affrontare nei prossimi cinque anni di governo locale; dal tema delle infrastrutture, allo sviluppo del centro storico, alla valorizzazione degli esercizi commerciali e delle piccole e micro imprese nonché alla ricollocazione di locali ad oggi rimasti sfitti.



Kevin Bravi ha garantito al Presidente Vignatelli che, in caso di suo elezione, "metterà al centro del proprio impegno politico il tema della sopravvivenza delle imprese di piccole e medie dimensioni: quelle imprese per le quali Confcommercio ha già chiesto interventi immediati alle Istituzioni". “È stata anche l’occasione – dichiara Bravi -per ricevere un importantissimo documento programmatico da prendere in grande considerazione, come indirizzo, per i prossimi cinque anni di amministrazione locale”.