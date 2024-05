Elezioni, il candidato Rinaldini e l'assessore regionale Colla si confrontano su piccole e medie imprese

"Piccole e medie imprese: un importante contributo all'economia del territorio e della Forlì che sarà" è il titolo dell'incontro pubblico che si svolgerà martedì 7 maggio alle ore 20.30 presso la Taverna Verde, in via Somalia 2 a Forlì. La serata vedrà gli interventi di Vincenzo Colla, assessore allo Sviluppo Economico e Green Economy, Lavoro, Formazione e Relazioni Internazionali della Regione Emilia-Romagna, e di Graziano Rinaldini, candidato sindaco di Forlì per il centrosinistra. Modera l'incontro Patrizia Lancellotti, giornalista del Corriere Romagna. Un'occasione di confronto sul sistema delle piccole e medie imprese e sulle istanze e le prospettive di un settore chiave per lo sviluppo del territorio, rispetto a temi quali l'innovazione, la formazione e la continuità d'impresa.