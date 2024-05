Elezioni, il candidato sindaco Roberto Cavallucci presenta le "Idee sostenibili per Meldola"

Giovedì, alle ore 18.30, presso La Mandragola via Togliatti 3 a Meldola, la lista civica "Idee per Meldola" presenterà "Idee sostenibili per Meldola". Nel corso della serata interverranno Roberto Cavallucci, candidato alla carica di sindaco, Pietro Venezia e Giuseppe Giardini. "L'incontro sarà occasione per una riflessione sulle tematiche ambientali e la sostenibilità", viene spiegato.