Elezioni, il dottor Alberto Zaccaroni in lista con Fratelli d'Italia: "Zattini ha saputo imprimere una svolta alla città"

Il dottor Alberto Zaccaroni, per quarant’anni chirurgo all’Ospedale Morgagni di Forlì, con importanti ruoli nell’organizzazione ospedaliera e nell’associazionismo medico, già direttore di Chirurgia endocrina all’Ausl Romagna e responsabile Cimo Fesmed Ausl Romagna, sarà in lista con Fratelli d’Italia alle prossime elezioni amministrative dell’8-9 giugno, a sostegno del candidato sindaco Gian Luca Zattini. “La mia carriera professionale è stata incentrata sulla risoluzione dei bisogni dei pazienti e per questo mi sono impegnato anche a livello sindacale, in modo da avere un ospedale all’avanguardia, con professionisti soddisfatti ed orgogliosi del proprio lavoro – premette Zaccaroni - Ho avuto la fortuna di lavorare con amici e colleghi, sia medici che infermieri, che come me avevano l’obiettivo di sostenere al meglio chi, con la malattia e la sofferenza, vedeva la propria vita stravolta”.

E dopo essersi messo per una vita al servizio dei pazienti, il dottor Zaccaroni, ora in pensione, è pronto a mettersi al servizio della città. Ma come è nata l’idea della candidatura con Fratelli d’Italia? “Un mese fa sono stato contattato da Luca Bartolini per una conferenza sulla sanità ed in quel contesto ho conosciuto anche Vincenzo Bongiorno – risponde - Sono stato favorevolmente impressionato dal loro entusiasmo e dal grande impegno che mettono in tutto quello che fanno, per il bene del territorio. Il giorno del convegno ho poi conosciuto gli altri partecipanti e devo dire che si respirava un’aria di amore per la nostra città, nonché una grande voglia di ascoltare per nuovi progetti condivisi. Ecco, tutto ciò mi ha colpito, mi ha fatto riflettere e quello che mi ha maggiormente impressionato è stata la voglia di ascoltare per davvero le opinioni della cittadinanza e confrontarsi per realizzare nuovi progetti – rimarca Zaccaroni - Credo che nessuno abbia la verità in tasca, come tanti vogliono farci credere, in quanto i problemi in campo sono tanti: ci sono politici che hanno sempre una soluzione tirata fuori dal cilindro come per magia, mentre in Fratelli d’Italia ho respirato finalmente un’aria nuova, basata su gruppi di lavoro che attraverso l’ascolto dei concittadini, e in base alla propria esperienza, portano nuovi progetti politici e formulano proposte”.

Fratelli d’Italia sostiene il Gian Luca Zattini nella corsa al secondo mandato. “Il sindaco ha lavorato bene, nonostante il Covid e l’alluvione ha saputo imprimere una svolta alla città e gettare le basi per nuovi, interessanti, progetti – aggiunge il medico – Merita di vedere confermato il suo mandato. Credo poi che il metodo basato sui gruppi di lavoro con gli esperti, impostato da Fratelli d’Italia, si rivelerà una scelta vincente”. Un tema centrale per Zaccaroni, ovviamente, sarà quello della sanità. “Assieme a molti colleghi ho partecipato alla realizzazione del nostro ospedale – racconta – Lo avevamo progettato più di 20 anni fa e nel frattempo tante cose sono cambiate, per cui credo si debba rivedere da molti punti di vista. Il compito della politica è progettare il futuro, non rincorrere il presente. La sanità oggi è organizzata come quella di quaranta anni fa, con alcuni elementi correttivi. Bisogna riprogettare, quindi, partendo da un ospedale integrato con il territorio, in cui deve essere rivalutato il ruolo dei medici di base, oggi sopraffatti dalla burocrazia, e dei farmacisti. Dobbiamo impostare un percorso di almeno dieci anni – conclude Alberto Zaccaroni - per evitare di essere in balìa dei progetti regionali o dei vari direttori generali”.

"La candidatura del dottor Zaccaroni è per noi un importante valore aggiunto, con le sue competenze, derivanti da una lunga e stimata carriera come medico - commentano Alice Buonguerrieri, deputato e presidente provinciale di Fratelli d'Italia, e Vincenzo Bongiorno, coordinatore comunale del partito - Stiamo costruendo una squadra importante per sostenere al meglio la rielezione del Sindaco Zattini".