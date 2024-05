Elezioni, il M5S: "Ancora criticità per l'alluvione. Promettono rimborsi al 100%, ma la realtà è lontanissima"

Ad un anno dall'alluvione "dobbiamo registrare ancora numerose criticità. A cominciare dai ristori". Iniziano così le osservazioni Sergio Petroncini ed Eros Brunelli, rispettivamente rappresentante del gruppo territoriale di Forlì del M5s e consigliere comunale, rimarcando come "la situazione non sia migliore per quanto riguarda gli interventi per la messa in sicurezza del territorio". In merito ai ristori, argomentano i pentastellati, "la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e con essa tutta la giunta Zattini, ha più volte annunciato il 100% dei rimborsi per le famiglie colpite. La realtà è lontanissima da tutto questo; alcune famiglie come gli affittuari non hanno neppure ricevuto il Cis, ossia i 3000 euro stanziati nella fase iniziale. L’ordinanza della regione era lacunosa al riguardo ma il comune avrebbe potuto rimediare facilmente trattandosi di poche famiglie e con uno stanziamento modesto ad hoc non avremmo avuto cittadini di serie A e cittadini di serie B, ma il sindaco Zattini aveva altro da fare".

"In questi giorni sono arrivati i rimborsi per le auto distrutte, ossia 5000 euro per nucleo familiare - proseguono -. Anche qui non si venga a dire che le auto sono state ripagate. La maggior parte delle famiglie ha perso almeno due auto, molte delle quali sicuramente nuove e con 5000 euro non si compra certo un’auto nuova, ma abbiamo l’impressione che nei piani alti del governo si dia per scontato che con i rimborsi per le auto siamo a posto. Possiamo aggiungere che con una comunicazione meno lacunosa da parte del sindaco Zattini prima dell’alluvione molte auto si potevano salvare. Da ultimo la piattaforma Sfinge, l’ultimo disastro del commissario Figliuolo e del governo che lo ha nominato. Un calvario per accedervi e di fatto pochissime domande, sempre con il terrore di potere sbagliare qualcosa".

I pentastellati tornano inoltre sugli allagamenti di sabato scorso a seguito del violento nubifragio che si è abbattuto in città: "E’bastato un violento acquazzone per far andare sott’acqua mezza città. La prossima amministrazione dovrà dare segnali ben diversi da quella attuale e anziché concentrarsi su luminarie, statue e pensiline dovrà dare prova di concretezza, intelligenza, vicinanza ai cittadini, che certo non chiedono miracoli, ma un’amministrazione attenta e a loro vicina questo sì". Infine viene ricordato che il "Movimento 5 stelle ha dato prova di questa vicinanza quando siamo stati i primi a denunciare in luglio la vergognosa situazione di allora delle case Acer di via Acquaparco ( molti invalidi murati vivi in casa per mesi per la mancanza dell’ascensore) e con la generosa donazione di un milione di euro dei nostri parlamentari alle popolazioni colpite, 330.000 dei quali alla nostra città. Continueremo ad essere vicino agli alluvionati e a fianco di Graziano Rinaldini, che vogliamo alla guida della nostra Forlì per i prossimi 5 anni, daremo prova di serietà, impegno e generosità verso i nostri concittadini".